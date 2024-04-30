Мэрия Екатеринбурга в последний момент выполнила план по голосам за новые парки

01 мая 2024 в 00:04 Размер текста - 17 +

Активнее, чем в Екатеринбурге, голосовали только в Москве и Санкт-Петербурге Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги проголосовало больше 324 тысяч человек, следует из данных на официальном портале. Это значит, что мэрия выполнила план-минимум по явке и теперь сможет рассчитывать на финансирование. Голосование завершилось в полночь. Оно проходило с середины марта. Для каждого города установили два KPI — региональный и общероссийский (30% от населения старше 14 лет). В случае с Екатеринбургом это 318,7 и 389,5 тысячи голосов соответственно. Вечером 28 апреля мэр Алексей Орлов прогнозировал итоговую явку на уровне 300 тысяч и заявлял, что будет добиваться от губернатора Евгения Куйвашева пересмотра подхода к оценке результата в Екатеринбурге. Однако уже за следующие двое суток случился резкий прирост — более 50 тысяч голосов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга пойдет к губернатору за справедливостью и деньгами «Городская власть задействовала все ресурсы, какие только возможно», — многозначительно прокомментировал собеседник, близкий к областному минЖКХ, курирующему процесс в Свердловской области. Наибольшее количество горожан (100,7 тысячи) поддержало парк 50-летия ВЛКСМ. На втором месте — бульвар по улице Культуры (46,8 тысячи), на третьем — вторая очередь Преображенского парка в Академическом районе (42,2 тысячи голосов). На благоустройство также претендовали бульвар по улице Посадской, пространство «Солнечные аллеи», парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По количеству голосов Екатеринбург показал третий результат в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году город, не выполнив KPI, остался без финансирования. В итоге победивший в голосовании летний парк «Уралмаш» Орлов решил благоустроить за счет муниципального бюджета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге за благоустройство парков и скверов на федеральные деньги проголосовало больше 324 тысяч человек, следует из данных на официальном портале. Это значит, что мэрия выполнила план-минимум по явке и теперь сможет рассчитывать на финансирование. Голосование завершилось в полночь. Оно проходило с середины марта. Для каждого города установили два KPI — региональный и общероссийский (30% от населения старше 14 лет). В случае с Екатеринбургом это 318,7 и 389,5 тысячи голосов соответственно. Вечером 28 апреля мэр Алексей Орлов прогнозировал итоговую явку на уровне 300 тысяч и заявлял, что будет добиваться от губернатора Евгения Куйвашева пересмотра подхода к оценке результата в Екатеринбурге. Однако уже за следующие двое суток случился резкий прирост — более 50 тысяч голосов. «Городская власть задействовала все ресурсы, какие только возможно», — многозначительно прокомментировал собеседник, близкий к областному минЖКХ, курирующему процесс в Свердловской области. Наибольшее количество горожан (100,7 тысячи) поддержало парк 50-летия ВЛКСМ. На втором месте — бульвар по улице Культуры (46,8 тысячи), на третьем — вторая очередь Преображенского парка в Академическом районе (42,2 тысячи голосов). На благоустройство также претендовали бульвар по улице Посадской, пространство «Солнечные аллеи», парк 50-летия Советской власти, парк «Семь ключей» и Основинский парк. По количеству голосов Екатеринбург показал третий результат в стране — после Москвы и Санкт-Петербурга. В прошлом году город, не выполнив KPI, остался без финансирования. В итоге победивший в голосовании летний парк «Уралмаш» Орлов решил благоустроить за счет муниципального бюджета.