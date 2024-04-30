30 апреля 2024

Трамп собирается выдворить нелегалов из США при помощи армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, Дональд Трамп,  stock
Трамп собирается жестко противостоять нелегальным мигрантам Фото:

Бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность использовать вооруженные силы страны для высылки незаконных мигрантов в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Time.

«Я не думаю, что мне придется это делать. Я считаю, что Национальная гвардия способна это осилить. Если бы они не смогли этого сделать (выдворить нелегалов из страны — прим. URA.RU), я бы использовал армию», — сказал Трамп журналу Time. В дополнение к этому, он подчеркнул, что закон 1878 года, запрещающий использование военной силы против гражданских лиц, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам.

Трамп известен своим жестким подходом к миграционной политике. На протяжении своего президентства он настаивал на строительстве стены на границе с Мексикой и предпринимал другие меры для усиления границ. В октябре 2023 года Министерство внутренней безопасности США объявило о «продлении» стены, что стало продолжением политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

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Бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность использовать вооруженные силы страны для высылки незаконных мигрантов в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Time. «Я не думаю, что мне придется это делать. Я считаю, что Национальная гвардия способна это осилить. Если бы они не смогли этого сделать (выдворить нелегалов из страны — прим. URA.RU), я бы использовал армию», — сказал Трамп журналу Time. В дополнение к этому, он подчеркнул, что закон 1878 года, запрещающий использование военной силы против гражданских лиц, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам. Трамп известен своим жестким подходом к миграционной политике. На протяжении своего президентства он настаивал на строительстве стены на границе с Мексикой и предпринимал другие меры для усиления границ. В октябре 2023 года Министерство внутренней безопасности США объявило о «продлении» стены, что стало продолжением политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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