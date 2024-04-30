Трамп собирается выдворить нелегалов из США при помощи армии

Трамп собирается жестко противостоять нелегальным мигрантамФото: Official White House / Shealah Craighead
Бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность использовать вооруженные силы страны для высылки незаконных мигрантов в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Time.
«Я не думаю, что мне придется это делать. Я считаю, что Национальная гвардия способна это осилить. Если бы они не смогли этого сделать (выдворить нелегалов из страны — прим. URA.RU), я бы использовал армию», — сказал Трамп журналу Time. В дополнение к этому, он подчеркнул, что закон 1878 года, запрещающий использование военной силы против гражданских лиц, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам.
Трамп известен своим жестким подходом к миграционной политике. На протяжении своего президентства он настаивал на строительстве стены на границе с Мексикой и предпринимал другие меры для усиления границ. В октябре 2023 года Министерство внутренней безопасности США объявило о «продлении» стены, что стало продолжением политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.
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Бывший президент США Дональд Трамп выразил готовность использовать вооруженные силы страны для высылки незаконных мигрантов в случае своей победы на президентских выборах. Об этом он заявил в интервью изданию Time. «Я не думаю, что мне придется это делать. Я считаю, что Национальная гвардия способна это осилить. Если бы они не смогли этого сделать (выдворить нелегалов из страны — прим. URA.RU), я бы использовал армию», — сказал Трамп журналу Time. В дополнение к этому, он подчеркнул, что закон 1878 года, запрещающий использование военной силы против гражданских лиц, по его мнению, не применим к нелегальным мигрантам. Трамп известен своим жестким подходом к миграционной политике. На протяжении своего президентства он настаивал на строительстве стены на границе с Мексикой и предпринимал другие меры для усиления границ. В октябре 2023 года Министерство внутренней безопасности США объявило о «продлении» стены, что стало продолжением политики Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.