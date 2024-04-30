30 апреля 2024

Крупнейшего оппозиционного политика Грузии задержали на митинге в Тбилиси

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
НА протестах в Грузии начались задержания Фото:

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был задержан на митинге в Тбилиси, который проходил против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Формула».

«Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — передает телекомпания «Формула», публикуя на своем сайте фотографию политика с видимыми травмами. Сообщается, что у Хабеишвили на лице следы крови и один глаз на вид заметно отекший, что указывает на возможное применение силы во время задержания.

После задержания Леван Хабеишвили был доставлен в медицинское учреждение. В то время как в столице Грузии продолжаются протесты, ситуация обостряется из-за применения спецсредств правоохранительными органами. Президент страны Саломе Зурабишвили призвала к прекращению насильственных действий со стороны полиции и подчеркнула мирный характер акции протеста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был задержан на митинге в Тбилиси, который проходил против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Формула». «Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — передает телекомпания «Формула», публикуя на своем сайте фотографию политика с видимыми травмами. Сообщается, что у Хабеишвили на лице следы крови и один глаз на вид заметно отекший, что указывает на возможное применение силы во время задержания. После задержания Леван Хабеишвили был доставлен в медицинское учреждение. В то время как в столице Грузии продолжаются протесты, ситуация обостряется из-за применения спецсредств правоохранительными органами. Президент страны Саломе Зурабишвили призвала к прекращению насильственных действий со стороны полиции и подчеркнула мирный характер акции протеста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...