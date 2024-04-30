Крупнейшего оппозиционного политика Грузии задержали на митинге в Тбилиси

01 мая 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

НА протестах в Грузии начались задержания Фото: Наталья Борисова © URA.RU Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был задержан на митинге в Тбилиси, который проходил против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Формула». «Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — передает телекомпания «Формула», публикуя на своем сайте фотографию политика с видимыми травмами. Сообщается, что у Хабеишвили на лице следы крови и один глаз на вид заметно отекший, что указывает на возможное применение силы во время задержания. После задержания Леван Хабеишвили был доставлен в медицинское учреждение. В то время как в столице Грузии продолжаются протесты, ситуация обостряется из-за применения спецсредств правоохранительными органами. Президент страны Саломе Зурабишвили призвала к прекращению насильственных действий со стороны полиции и подчеркнула мирный характер акции протеста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили был задержан на митинге в Тбилиси, который проходил против законопроекта об иноагентах. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Формула». «Председатель „Нацдвижения“ Леван Хабеишвили был задержан на акции в Тбилиси», — передает телекомпания «Формула», публикуя на своем сайте фотографию политика с видимыми травмами. Сообщается, что у Хабеишвили на лице следы крови и один глаз на вид заметно отекший, что указывает на возможное применение силы во время задержания. После задержания Леван Хабеишвили был доставлен в медицинское учреждение. В то время как в столице Грузии продолжаются протесты, ситуация обостряется из-за применения спецсредств правоохранительными органами. Президент страны Саломе Зурабишвили призвала к прекращению насильственных действий со стороны полиции и подчеркнула мирный характер акции протеста.