В Кургане завод, принадлежащий инвестору из ОАЭ, в 4 раза увеличил прибыль

Завод «Курганхиммаш» резко увеличил прибыль и выручку

«Курганхиммаш» нарастил прибыль и выручку за 2023 год Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Предприятие «Курганхиммаш», владеет которым инвестор из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в четыре раза увеличило прибыль за 2023 год. Выручка завода также выросла в два раза. Об этом говорится в бухгалтерской документации.

«Чистая прибыль ООО „Курганхиммаш“ за 2022 год: 185 191 000 рублей. Прибыль за 2023 год составила 733 869 000 рублей. Выручка завода выросла с 3 млрд до 6 млрд рублей за тот же период», — указано в документации, опубликованной в сервисе СБИС.

Владельцами «Курганхиммаша» являются «Трекотэ консалтинг лимитед диэмсиси» (ОАЭ, доля 75%) и курганец Филипп Герасимов с долей 25%, отмечается в СБИС. Предприятие занимается проектированием и производством технологического оборудования для нефтегазодобывающей, химической, энергетической, атомной, металлургической, машиностроительной, медицинской, пищевой и других отраслей промышленности.

За 2023 год средняя зарплата сотрудников завода достигла 112 тысяч рублей в месяц. На «Курганхиммаше» трудятся свыше тысячи человек, указано в СБИС.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Курганхиммаш» по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее фирма из Кипра, которая владела «Курганхиммашем», вышла из состава учредителей завода. На предприятие зашел инвестор из ОАЭ.