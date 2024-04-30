Протестующие в Грузии оттеснили силовиков и подошли вплотную к парламенту

01 мая 2024 в 06:04 Размер текста - 17 +

Протестующие в Тбилиси приблизились к зданию парламента (архивное фото) Фото: Наталья Борисова © URA.RU В Тбилиси протестующие смогли оттеснить спецназ с части проспекта Руставели. Они приблизились вплотную к парламенту страны. Об этом сообщил журналист с места событий. «После попытки оттеснить протестующих, во время которой силовики применили светошумовые гранаты и газ, спецназ покинул часть проспекта Руставели в Тбилиси. Участники митинга смогли вплотную подойти к зданию парламента и начали строить у него баррикады из мусорок и железных заграждений», — передает РИА Новости со ссылкой на своего журналиста. Ранее в Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента на проспекте Руставели, где рассматривается спорный законопроект, предложенный фракцией «Грузинская мечта». Во время протестов полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, а также был избит глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси протестующие смогли оттеснить спецназ с части проспекта Руставели. Они приблизились вплотную к парламенту страны. Об этом сообщил журналист с места событий. «После попытки оттеснить протестующих, во время которой силовики применили светошумовые гранаты и газ, спецназ покинул часть проспекта Руставели в Тбилиси. Участники митинга смогли вплотную подойти к зданию парламента и начали строить у него баррикады из мусорок и железных заграждений», — передает РИА Новости со ссылкой на своего журналиста. Ранее в Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента на проспекте Руставели, где рассматривается спорный законопроект, предложенный фракцией «Грузинская мечта». Во время протестов полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, а также был избит глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили.