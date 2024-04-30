Протесты в Грузии обернулись стрельбой и избиением лидера оппозиции: главное к утру 1 мая

Во время митингов в Грузии был избит главный оппозиционер страны

01 мая 2024 в 04:51 Размер текста - 17 +

На митинге многие пострадали Фото: Сергей Заикин © URA.RU В Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента на проспекте Руставели, где рассматривается спорный законопроект, предложенный фракцией «Грузинская мечта». Во время протестов полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, а также был избит глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Подробнее о том, что происходит в Грузии — в материале URA.RU. Протесты возникли из-за новых законов Грузия стоит на пороге принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обяжет некоммерческие организации и СМИ с зарубежным финансированием более 20% регистрироваться как иностранные агенты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и международные представители выразили свое несогласие с этим законопроектом. Противники инициативы заявляют о том, что новый закон усложнит вступление Грузии в Евросоюз. Оппозиция активно выступает против проекта, призывая граждан присоединиться к протестам. Марика Микиашвили, лидер партии «Дроа!», призывает жителей Грузии быть готовыми к акции, предупреждая о возможности «самой кровавой ночи века в Грузии». Многие недовольны законопроектом (архивное фото) Фото: Наталья Борисова © URA.RU Полиция применила водометы, перцовки и резиновые пули Разбушевавшуюся толпу пытаются сдерживать силовики. Начинаются с тычки с протестующими, чтобы оттеснить людей от задней части здания парламента против них были применены водометы и перцовки. Также в ходе стычек с митингующими были задействованы резиновые пули. От спецсредств пострадали многие противники законопроекта, а также досталось и журналистам. Избит и задержан лидер оппозиции в Грузии На митинге также был задержан Леван Хабеишвили, который является крупнейшим оппозиционным политиком в Грузии и по совместительству председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение». Местные телеканалы сообщали о том, что политика избил и похитил спецназ. Позже появилась информация, что Хабеишвили доставлен в больницу. Президент Грузии заняла сторону протестующих В этом конфликте президент Грузии Саломе Зурабишвили заняла сторону противников законопроекта, в своих соцсетях она заявила, что МВД должно немедленно прекратить разгон протестующих. А также осудила применение силы сотрудниками ведомства по отношению к гражданам. Президент заступилась за митингующих Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тбилиси развернулся масштабный митинг против закона об иностранных агентах. Протесты начались перед зданием парламента на проспекте Руставели, где рассматривается спорный законопроект, предложенный фракцией «Грузинская мечта». Во время протестов полиция открыла стрельбу резиновыми пулями, а также был избит глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Подробнее о том, что происходит в Грузии — в материале URA.RU. Грузия стоит на пороге принятия законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», который обяжет некоммерческие организации и СМИ с зарубежным финансированием более 20% регистрироваться как иностранные агенты. Президент Грузии Саломе Зурабишвили и международные представители выразили свое несогласие с этим законопроектом. Противники инициативы заявляют о том, что новый закон усложнит вступление Грузии в Евросоюз. Оппозиция активно выступает против проекта, призывая граждан присоединиться к протестам. Марика Микиашвили, лидер партии «Дроа!», призывает жителей Грузии быть готовыми к акции, предупреждая о возможности «самой кровавой ночи века в Грузии». Разбушевавшуюся толпу пытаются сдерживать силовики. Начинаются с тычки с протестующими, чтобы оттеснить людей от задней части здания парламента против них были применены водометы и перцовки. Также в ходе стычек с митингующими были задействованы резиновые пули. От спецсредств пострадали многие противники законопроекта, а также досталось и журналистам. На митинге также был задержан Леван Хабеишвили, который является крупнейшим оппозиционным политиком в Грузии и по совместительству председателем оппозиционной партии «Единое национальное движение». Местные телеканалы сообщали о том, что политика избил и похитил спецназ. Позже появилась информация, что Хабеишвили доставлен в больницу. В этом конфликте президент Грузии Саломе Зурабишвили заняла сторону противников законопроекта, в своих соцсетях она заявила, что МВД должно немедленно прекратить разгон протестующих. А также осудила применение силы сотрудниками ведомства по отношению к гражданам.