У Пентагона возникла серьезная проблема с помощью для Украины

Поставщики вооружения не хотят сотрудничать с Пентагоном из-за помощи ВСУ

01 мая 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

ВСУ было выделено помощи на миллиарды долларов Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Некоторые поставщики не готовы заключать долгосрочные контракты с минобороны США на вооружение Украине из запасов Пентагона. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Контрольно-финансовым управлением Конгресса GAO (Government Accountability Office). «Должностные лица министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий (помощи Украине — прим. URA.RU). Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения», — говорится в отчете . По данным документа, у военной структуры США цель заменить пять видов вооружений, поставленных Украине из американских запасов. Согласно отчету, минобороны США предоставило Украине вооружения стоимостью на миллиарды долларов. Конгресс выделил дополнительное финансирование в размере 25,9 миллиарда долларов, которое может быть использовано для замены этого вооружения. К началу марта 2024 года минобороны должно было освоить более 70% этих средств, говорится в документе. В отчете также отметили, что Пентагон выявил проблемы в цепочке поставок, вызванных различными факторами, включая пандемию COVID-19. Программы закупки вооружений столкнулись с задержками в поставке деталей и сырья от поставщиков, что отразилось на эффективности и скорости выполнения контрактов. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США уже начали процесс поставки вооружения Украине из последнего пакета помощи. Часть из них ожидается прибыть в течение нескольких дней, возможно, даже раньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые поставщики не готовы заключать долгосрочные контракты с минобороны США на вооружение Украине из запасов Пентагона. Об этом сообщается в отчете, опубликованном Контрольно-финансовым управлением Конгресса GAO (Government Accountability Office). «Должностные лица министерства обороны и представители подрядчиков сообщили GAO, что они сталкиваются с проблемами при реализации этих полномочий (помощи Украине — прим. URA.RU). Некоторые поставщики не желают заключать долгосрочные соглашения», — говорится в отчете. По данным документа, у военной структуры США цель заменить пять видов вооружений, поставленных Украине из американских запасов. Согласно отчету, минобороны США предоставило Украине вооружения стоимостью на миллиарды долларов. Конгресс выделил дополнительное финансирование в размере 25,9 миллиарда долларов, которое может быть использовано для замены этого вооружения. К началу марта 2024 года минобороны должно было освоить более 70% этих средств, говорится в документе. В отчете также отметили, что Пентагон выявил проблемы в цепочке поставок, вызванных различными факторами, включая пандемию COVID-19. Программы закупки вооружений столкнулись с задержками в поставке деталей и сырья от поставщиков, что отразилось на эффективности и скорости выполнения контрактов. Ранее представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США уже начали процесс поставки вооружения Украине из последнего пакета помощи. Часть из них ожидается прибыть в течение нескольких дней, возможно, даже раньше.