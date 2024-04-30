В Кургане водитель иномарки сбил подростка на самокате

Водитель, управляющий иномаркой, сбил подротска 2011 года рождения на улице Комиссаров в Кургане. Инцидент произошел 1 мая в 17:32 пояснили сотрудники ГИБДД.
«В районе дома №86 по улице Комиссаров 31-летний водитель на автомобиле Honda Accord допустил наезд на 13-летнего ребенка. Тот, в свою очередь, пересекал проезжую часть на самокате», — сотрудников полиции цитирует издание «Область 45».
Подростку потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу.
Несколькими днями ранее в областном центре на улице Мальцева 11-летний ребенок выехал на дорогу на красный сигнал светофора, после чего его сбила машина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
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Водитель, управляющий иномаркой, сбил подротска 2011 года рождения на улице Комиссаров в Кургане. Инцидент произошел 1 мая в 17:32 пояснили сотрудники ГИБДД. «В районе дома №86 по улице Комиссаров 31-летний водитель на автомобиле Honda Accord допустил наезд на 13-летнего ребенка. Тот, в свою очередь, пересекал проезжую часть на самокате», — сотрудников полиции цитирует издание «Область 45». Подростку потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу. Несколькими днями ранее в областном центре на улице Мальцева 11-летний ребенок выехал на дорогу на красный сигнал светофора, после чего его сбила машина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.