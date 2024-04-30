30 апреля 2024

В Кургане водитель иномарки сбил подростка на самокате

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Ребенок пересекал проезжую часть на самокате Фото:

Водитель, управляющий иномаркой, сбил подротска 2011 года рождения на улице Комиссаров в Кургане. Инцидент произошел 1 мая в 17:32 пояснили сотрудники ГИБДД.

«В районе дома №86 по улице Комиссаров 31-летний водитель на автомобиле Honda Accord допустил наезд на 13-летнего ребенка. Тот, в свою очередь, пересекал проезжую часть на самокате», — сотрудников полиции цитирует издание «Область 45».

Подростку потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу.

Несколькими днями ранее в областном центре на улице Мальцева 11-летний ребенок выехал на дорогу на красный сигнал светофора, после чего его сбила машина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.

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Водитель, управляющий иномаркой, сбил подротска 2011 года рождения на улице Комиссаров в Кургане. Инцидент произошел 1 мая в 17:32 пояснили сотрудники ГИБДД. «В районе дома №86 по улице Комиссаров 31-летний водитель на автомобиле Honda Accord допустил наезд на 13-летнего ребенка. Тот, в свою очередь, пересекал проезжую часть на самокате», — сотрудников полиции цитирует издание «Область 45». Подростку потребовалась помощь медиков. Его доставили в больницу. Несколькими днями ранее в областном центре на улице Мальцева 11-летний ребенок выехал на дорогу на красный сигнал светофора, после чего его сбила машина. Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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