Украина атаковала четыре региона России

ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах страны.
«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью.
Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает
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