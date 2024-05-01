Украина атаковала четыре региона России

Минобороны РФ: система ПВО сбила шесть дронов ВСУ в четырех регионах РФ
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В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили все БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах страны.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью.

Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает телеканал 360. Спецслужбы прибыли на места инцидентов.

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ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах страны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью. Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает телеканал 360. Спецслужбы прибыли на места инцидентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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