Украина атаковала четыре региона России

Минобороны РФ: система ПВО сбила шесть дронов ВСУ в четырех регионах РФ

01 мая 2024 в 09:11 Размер текста - 17 +

В Минобороны РФ сообщили, что системы ПВО сбили все БПЛА Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах страны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью. Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает телеканал 360. Спецслужбы прибыли на места инцидентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ с помощью шести беспилотников пытались атаковать Россию. Об этом заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, БПЛА были сбиты в четырех регионах страны. «Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены шесть украинских беспилотных летательных аппарата», — сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Там отметили, что три дрона были поражены над территорией Воронежской области, один над Рязанской областью, один над Белгородской областью и один над Курской областью. Ранее главы Воронежской и Рязанской областей Александр Гусев и Павел Малков сообщили, что пострадавших и разрушений нет, передает телеканал 360. Спецслужбы прибыли на места инцидентов.