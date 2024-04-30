30 апреля 2024

Спасатели МЧС из Оренбурга откачивают воду из затопленных курганских домов. Видео

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Возведение водоналивной дамбы. Курган, мчс россии
В Курганской области откачивают воду из затопленных паводком домов Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Курганскую область прибыли спасатели МЧС из Оренбургской области, чтобы помогать откачивать воду из затопленных наводнением домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС

«Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду из жилых домов и придомовых территорий. Так, для этих видов работ из Ногинского спасательного центра с Оренбургской области прибыли дополнительные силы и техника. Насосно-рукавный комплекс „Шквал“ и пожарно-насосная станция позволят ускорить процесс освобождения от воды подтопленных территорий», — сообщили в ведомстве. За сутки из 20 жилых домов в Курганской области было откачено 34 тысячи кубометров воды.

По данным на 1 мая, уровень воды в Тоболе составляет 825 см. В регионе остаются подтопленными 708 жилых и 6773 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. За прошлые сутки в 16 населенных пунктах от воды освободились 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Курганскую область прибыли спасатели МЧС из Оренбургской области, чтобы помогать откачивать воду из затопленных наводнением домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС «Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду из жилых домов и придомовых территорий. Так, для этих видов работ из Ногинского спасательного центра с Оренбургской области прибыли дополнительные силы и техника. Насосно-рукавный комплекс „Шквал“ и пожарно-насосная станция позволят ускорить процесс освобождения от воды подтопленных территорий», — сообщили в ведомстве. За сутки из 20 жилых домов в Курганской области было откачено 34 тысячи кубометров воды. По данным на 1 мая, уровень воды в Тоболе составляет 825 см. В регионе остаются подтопленными 708 жилых и 6773 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. За прошлые сутки в 16 населенных пунктах от воды освободились 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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