Спасатели МЧС из Оренбурга откачивают воду из затопленных курганских домов. Видео

01 мая 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

В Курганской области откачивают воду из затопленных паводком домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Курганскую область прибыли спасатели МЧС из Оренбургской области, чтобы помогать откачивать воду из затопленных наводнением домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС «Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду из жилых домов и придомовых территорий. Так, для этих видов работ из Ногинского спасательного центра с Оренбургской области прибыли дополнительные силы и техника. Насосно-рукавный комплекс „Шквал“ и пожарно-насосная станция позволят ускорить процесс освобождения от воды подтопленных территорий», — сообщили в ведомстве. За сутки из 20 жилых домов в Курганской области было откачено 34 тысячи кубометров воды. По данным на 1 мая, уровень воды в Тоболе составляет 825 см. В регионе остаются подтопленными 708 жилых и 6773 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. За прошлые сутки в 16 населенных пунктах от воды освободились 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганскую область прибыли спасатели МЧС из Оренбургской области, чтобы помогать откачивать воду из затопленных наводнением домов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС «Сотрудники МЧС России продолжают откачивать воду из жилых домов и придомовых территорий. Так, для этих видов работ из Ногинского спасательного центра с Оренбургской области прибыли дополнительные силы и техника. Насосно-рукавный комплекс „Шквал“ и пожарно-насосная станция позволят ускорить процесс освобождения от воды подтопленных территорий», — сообщили в ведомстве. За сутки из 20 жилых домов в Курганской области было откачено 34 тысячи кубометров воды. По данным на 1 мая, уровень воды в Тоболе составляет 825 см. В регионе остаются подтопленными 708 жилых и 6773 дачных домов, шесть низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог в семи муниципальных образованиях. За прошлые сутки в 16 населенных пунктах от воды освободились 121 жилой дом и 200 приусадебных участков. Актуальная информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции URA.RU.