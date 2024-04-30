Сервис «Авито» заблокировал объявление о продаже в Пермском крае бункера, где раньше был цех по ремонту ракетных установок. На продажу объекта 30 апреля обратили внимание СМИ, но 1 мая объявление стало не доступно для просмотра.
«Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки», — показывается надпись при переходе по ссылке. URA.RU направило в «Авито» запрос с просьбой объяснить причину блокировки.
Помещения бункера в закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края были выставлены на продажу за 4,5 млн рублей, рассказывало агентство ранее. В прошлом здесь располагался ремонтный цех ракетных установок.
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Сервис «Авито» заблокировал объявление о продаже в Пермском крае бункера, где раньше был цех по ремонту ракетных установок. На продажу объекта 30 апреля обратили внимание СМИ, но 1 мая объявление стало не доступно для просмотра. «Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки», — показывается надпись при переходе по ссылке. URA.RU направило в «Авито» запрос с просьбой объяснить причину блокировки. Помещения бункера в закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края были выставлены на продажу за 4,5 млн рублей, рассказывало агентство ранее. В прошлом здесь располагался ремонтный цех ракетных установок.