30 апреля 2024
29 апреля 2024

«Авито» заблокировало объявление о продаже ракетного бункера в Пермском крае. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Авито, сайт объявлений. Челябинск, недвижимость, объявление, авито, сайт авито
Сервис заблокировал объявление после проверки Фото:

Сервис «Авито» заблокировал объявление о продаже в Пермском крае бункера, где раньше был цех по ремонту ракетных установок. На продажу объекта 30 апреля обратили внимание СМИ, но 1 мая объявление стало не доступно для просмотра.

«Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки», — показывается надпись при переходе по ссылке. URA.RU направило в «Авито» запрос с просьбой объяснить причину блокировки.

Помещения бункера в закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края были выставлены на продажу за 4,5 млн рублей, рассказывало агентство ранее. В прошлом здесь располагался ремонтный цех ракетных установок.

Объявление о продаже бункера больше не посмотреть
Объявление о продаже бункера больше не посмотреть

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Сервис «Авито» заблокировал объявление о продаже в Пермском крае бункера, где раньше был цех по ремонту ракетных установок. На продажу объекта 30 апреля обратили внимание СМИ, но 1 мая объявление стало не доступно для просмотра. «Объявление не посмотреть. Оно заблокировано после проверки», — показывается надпись при переходе по ссылке. URA.RU направило в «Авито» запрос с просьбой объяснить причину блокировки. Помещения бункера в закрытом административно-территориальном образовании Звездный Пермского края были выставлены на продажу за 4,5 млн рублей, рассказывало агентство ранее. В прошлом здесь располагался ремонтный цех ракетных установок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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