30 апреля 2024
29 апреля 2024

В тюменском селе вода прорвалась через временную насыпь. Видео

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Мост Бурова-Петрова и шоссе Тюнина. Курган, паводок, наводнение, потоп
Вода затопила деревню Заборка Фото:
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Временную насыпь в селе Заборка Тюменской области прорвало. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Тюменское время».

«Прорвало временную насыпь в деревне Заборка Викуловского района. Вода хлынула к домам», — сообщает «Тюменское время».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области затопило сотни домов и тысячи дачных участков. Список предоставили в МЧС.

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Временную насыпь в селе Заборка Тюменской области прорвало. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Тюменское время». «Прорвало временную насыпь в деревне Заборка Викуловского района. Вода хлынула к домам», — сообщает «Тюменское время». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области затопило сотни домов и тысячи дачных участков. Список предоставили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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