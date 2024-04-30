Вода затопила деревню Заборка
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
Временную насыпь в селе Заборка Тюменской области прорвало. Видео с места событий опубликовал telegram-канал «Тюменское время».
«Прорвало временную насыпь в деревне Заборка Викуловского района. Вода хлынула к домам», — сообщает «Тюменское время».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменской области затопило сотни домов и тысячи дачных участков. Список предоставили в МЧС.
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