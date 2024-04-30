Вода в Тюменской области затопила больше трех тысяч приусадебных участков
новость из сюжетаПаводковый сезон в Тюменской области в 2024 году
В Тюменской области вода продолжает топить жилые дома и дачные участки. МЧС предоставило данные по затопленным объектам на 1 мая.
На данный момент в 37 населенных пунктах остаются подтопленными:
- 271 жилой дом;
- 523 дачных дома;
- 3 037 приусадебных участков;
- 27 участков автодорог.
Наиболее критичная ситуация на данный момент в Абатском районе. Жителей массово эвакуируют, а федеральную трассу Тюмень-Омск экстренно укрепляют дамбами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!