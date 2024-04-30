30 апреля 2024
29 апреля 2024

В Тюменской области затопило сотни домов и тысячи дачных участков. Список

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Поселок Смолино. Курган , паводок, смолино, наводнение
Вода в Тюменской области затопила больше трех тысяч приусадебных участков Фото:
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В Тюменской области вода продолжает топить жилые дома и дачные участки. МЧС предоставило данные по затопленным объектам на 1 мая.

На данный момент в 37 населенных пунктах остаются подтопленными:

  • 271 жилой дом;
  • 523 дачных дома;
  • 3 037 приусадебных участков;
  • 27 участков автодорог.

Наиболее критичная ситуация на данный момент в Абатском районе. Жителей массово эвакуируют, а федеральную трассу Тюмень-Омск экстренно укрепляют дамбами.

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В Тюменской области вода продолжает топить жилые дома и дачные участки. МЧС предоставило данные по затопленным объектам на 1 мая. На данный момент в 37 населенных пунктах остаются подтопленными: Наиболее критичная ситуация на данный момент в Абатском районе. Жителей массово эвакуируют, а федеральную трассу Тюмень-Омск экстренно укрепляют дамбами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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