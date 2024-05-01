Захарова указала на американский след в «Мастере и Маргарите» Булгакова

Захарова: бал Сатаны списан с приема посольства США, это должны изучать в школах

01 мая 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что в «Мастере и Маргарите» чертовщина связана не с реалиями СССР, а с США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В книге писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть американский след, об этом должны говорить в школах. Прообразом Воланда был посол США Уильям Буллит, а бал Сатаны списан с приема в американском посольстве в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Бал Сатаны Булгакова — это калька с того, что он увидел в американском посольстве», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что это должно упоминаться в учебниках для средней школы и вузов. По словам Захаровой, в 90-е годы бал Сатаны и прочую «чертовщину» в книге приписывали к реалиям СССР. Тогда утверждалось, что США не имеют никакого отношения к произведению. Представительница МИД РФ также напомнила, что американские дипломаты приглашали писателя на приемы и наносили ему визиты сами. По ее словам, детали бала имеют схожесть с реальным балом в посольстве США. Например, для развлечения гостей дипломатов принесли кур, попугаев и медведя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В книге писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть американский след, об этом должны говорить в школах. Прообразом Воланда был посол США Уильям Буллит, а бал Сатаны списан с приема в американском посольстве в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Бал Сатаны Булгакова — это калька с того, что он увидел в американском посольстве», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что это должно упоминаться в учебниках для средней школы и вузов. По словам Захаровой, в 90-е годы бал Сатаны и прочую «чертовщину» в книге приписывали к реалиям СССР. Тогда утверждалось, что США не имеют никакого отношения к произведению. Представительница МИД РФ также напомнила, что американские дипломаты приглашали писателя на приемы и наносили ему визиты сами. По ее словам, детали бала имеют схожесть с реальным балом в посольстве США. Например, для развлечения гостей дипломатов принесли кур, попугаев и медведя.