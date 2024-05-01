Захарова указала на американский след в «Мастере и Маргарите» Булгакова

Захарова: бал Сатаны списан с приема посольства США, это должны изучать в школах
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Захарова заявила, что в «Мастере и Маргарите» чертовщина связана не с реалиями СССР, а с США Фото:

В книге писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть американский след, об этом должны говорить в школах. Прообразом Воланда был посол США Уильям Буллит, а бал Сатаны списан с приема в американском посольстве в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Бал Сатаны Булгакова — это калька с того, что он увидел в американском посольстве», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что это должно упоминаться в учебниках для средней школы и вузов.

По словам Захаровой, в 90-е годы бал Сатаны и прочую «чертовщину» в книге приписывали к реалиям СССР. Тогда утверждалось, что США не имеют никакого отношения к произведению. Представительница МИД РФ также напомнила, что американские дипломаты приглашали писателя на приемы и наносили ему визиты сами. По ее словам, детали бала имеют схожесть с реальным балом в посольстве США. Например, для развлечения гостей дипломатов принесли кур, попугаев и медведя.

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В книге писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть американский след, об этом должны говорить в школах. Прообразом Воланда был посол США Уильям Буллит, а бал Сатаны списан с приема в американском посольстве в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Бал Сатаны Булгакова — это калька с того, что он увидел в американском посольстве», — заявила Захарова в эфире радио Sputnik. Она также отметила, что это должно упоминаться в учебниках для средней школы и вузов. По словам Захаровой, в 90-е годы бал Сатаны и прочую «чертовщину» в книге приписывали к реалиям СССР. Тогда утверждалось, что США не имеют никакого отношения к произведению. Представительница МИД РФ также напомнила, что американские дипломаты приглашали писателя на приемы и наносили ему визиты сами. По ее словам, детали бала имеют схожесть с реальным балом в посольстве США. Например, для развлечения гостей дипломатов принесли кур, попугаев и медведя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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