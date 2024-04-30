В деле руководства Пермского телефонного завода появились показания об угрозах

Показания свидетеля озвучили в суде (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Один из свидетелей в уголовном деле бывшего совладельца ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова заявил об угрозах в свой адрес. О заявлении человека по фамилии Слюсарь стало известно из документов Мосгорсуда.

«Одним из оснований заключения в СИЗО Игоря Морозова стали показания свидетеля по делу об угрозах в свой адрес. Показания об угрозах дал человек по фамилии Слюсарь», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на постановление Мосгорсуда, который признал законным продление срока ареста Морозова. Адвокат обвиняемого в суде заявил, что показания Слюсаря не соответствуют действительности.

Как ранее рассказывало URA.RU, гендиректора, главбуха и бывшего совладельца «Телты» Алексея Высокова, Елену Гришину и Игоря Морозова арестовали в конце июля 2023 года. Их обвинили в хищении средств при исполнении госконтрактов. Позже Высокову и Гришиной обвинение изменили на дачу взятки в крупном размере.