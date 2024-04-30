30 апреля 2024

В деле руководства Пермского телефонного завода появились показания об угрозах

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Судебное заседании по делу Тимура Бекмансурова в Пермском краевом суде. Пермь, уголовное дело, прокурор, приговор, следствие, гособвинитель, суд, преступление
Показания свидетеля озвучили в суде (архивное фото) Фото:

Один из свидетелей в уголовном деле бывшего совладельца ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова заявил об угрозах в свой адрес. О заявлении человека по фамилии Слюсарь стало известно из документов Мосгорсуда.

«Одним из оснований заключения в СИЗО Игоря Морозова стали показания свидетеля по делу об угрозах в свой адрес. Показания об угрозах дал человек по фамилии Слюсарь», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на постановление Мосгорсуда, который признал законным продление срока ареста Морозова. Адвокат обвиняемого в суде заявил, что показания Слюсаря не соответствуют действительности.

Как ранее рассказывало URA.RU, гендиректора, главбуха и бывшего совладельца «Телты» Алексея Высокова, Елену Гришину и Игоря Морозова арестовали в конце июля 2023 года. Их обвинили в хищении средств при исполнении госконтрактов. Позже Высокову и Гришиной обвинение изменили на дачу взятки в крупном размере.

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Один из свидетелей в уголовном деле бывшего совладельца ОАО Пермский телефонный завод «Телта» Игоря Морозова заявил об угрозах в свой адрес. О заявлении человека по фамилии Слюсарь стало известно из документов Мосгорсуда. «Одним из оснований заключения в СИЗО Игоря Морозова стали показания свидетеля по делу об угрозах в свой адрес. Показания об угрозах дал человек по фамилии Слюсарь», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на постановление Мосгорсуда, который признал законным продление срока ареста Морозова. Адвокат обвиняемого в суде заявил, что показания Слюсаря не соответствуют действительности. Как ранее рассказывало URA.RU, гендиректора, главбуха и бывшего совладельца «Телты» Алексея Высокова, Елену Гришину и Игоря Морозова арестовали в конце июля 2023 года. Их обвинили в хищении средств при исполнении госконтрактов. Позже Высокову и Гришиной обвинение изменили на дачу взятки в крупном размере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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