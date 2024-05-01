Mash: авиакомпанию «Победа» проверяет транспортная полиция

01 мая 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Самолет улетел без женщины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Транспортная полиция устроила проверку авиакомпании «Победа» после инцидента в аэропорту Мурманска, где сотрудники отказали в посадке на рейс 39-летней Елене М, которую ошибочно приняли за пьяную. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «Авиакомпанию „Победа“ проверяет транспортная полиция, после того как сотрудники в Мурманском аэропорту не пустили в самолет трезвую женщину, которая, по их мнению, была пьяна», — говорится в сообщении. По информации канала, Елена настаивала на своей трезвости, а у сотрудников не было доказательств обратного. Полиция, прибыв на место и проведя проверку, подтвердила трезвость женщины. Однако самолет улетел без нее. Теперь перед транспортной полицией стоит задача выяснить причины, по которым сотрудники авиакомпании приняли неверное решение, из-за чего пассажирка пропустила свой рейс и потеряла билеты. Ранее челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Транспортная полиция устроила проверку авиакомпании «Победа» после инцидента в аэропорту Мурманска, где сотрудники отказали в посадке на рейс 39-летней Елене М, которую ошибочно приняли за пьяную. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «Авиакомпанию „Победа“ проверяет транспортная полиция, после того как сотрудники в Мурманском аэропорту не пустили в самолет трезвую женщину, которая, по их мнению, была пьяна», — говорится в сообщении. По информации канала, Елена настаивала на своей трезвости, а у сотрудников не было доказательств обратного. Полиция, прибыв на место и проведя проверку, подтвердила трезвость женщины. Однако самолет улетел без нее. Теперь перед транспортной полицией стоит задача выяснить причины, по которым сотрудники авиакомпании приняли неверное решение, из-за чего пассажирка пропустила свой рейс и потеряла билеты. Ранее челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет.