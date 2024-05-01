Транспортная полиция устроила проверку авиакомпании «Победа» после инцидента в аэропорту Мурманска, где сотрудники отказали в посадке на рейс 39-летней Елене М, которую ошибочно приняли за пьяную. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.
«Авиакомпанию „Победа“ проверяет транспортная полиция, после того как сотрудники в Мурманском аэропорту не пустили в самолет трезвую женщину, которая, по их мнению, была пьяна», — говорится в сообщении. По информации канала, Елена настаивала на своей трезвости, а у сотрудников не было доказательств обратного.
Полиция, прибыв на место и проведя проверку, подтвердила трезвость женщины. Однако самолет улетел без нее. Теперь перед транспортной полицией стоит задача выяснить причины, по которым сотрудники авиакомпании приняли неверное решение, из-за чего пассажирка пропустила свой рейс и потеряла билеты.
Ранее челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет.
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