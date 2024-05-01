Mash: авиакомпанию «Победа» проверяет транспортная полиция

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Аэропорт. Екатеринбург, авиакомпания победа, pobeda
Самолет улетел без женщины Фото:

Транспортная полиция устроила проверку авиакомпании «Победа» после инцидента в аэропорту Мурманска, где сотрудники отказали в посадке на рейс 39-летней Елене М, которую ошибочно приняли за пьяную. Об этом сообщили в telegram-канале Mash.

«Авиакомпанию „Победа“ проверяет транспортная полиция, после того как сотрудники в Мурманском аэропорту не пустили в самолет трезвую женщину, которая, по их мнению, была пьяна», — говорится в сообщении. По информации канала, Елена настаивала на своей трезвости, а у сотрудников не было доказательств обратного.

Полиция, прибыв на место и проведя проверку, подтвердила трезвость женщины. Однако самолет улетел без нее. Теперь перед транспортной полицией стоит задача выяснить причины, по которым сотрудники авиакомпании приняли неверное решение, из-за чего пассажирка пропустила свой рейс и потеряла билеты.

Ранее челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Транспортная полиция устроила проверку авиакомпании «Победа» после инцидента в аэропорту Мурманска, где сотрудники отказали в посадке на рейс 39-летней Елене М, которую ошибочно приняли за пьяную. Об этом сообщили в telegram-канале Mash. «Авиакомпанию „Победа“ проверяет транспортная полиция, после того как сотрудники в Мурманском аэропорту не пустили в самолет трезвую женщину, которая, по их мнению, была пьяна», — говорится в сообщении. По информации канала, Елена настаивала на своей трезвости, а у сотрудников не было доказательств обратного. Полиция, прибыв на место и проведя проверку, подтвердила трезвость женщины. Однако самолет улетел без нее. Теперь перед транспортной полицией стоит задача выяснить причины, по которым сотрудники авиакомпании приняли неверное решение, из-за чего пассажирка пропустила свой рейс и потеряла билеты. Ранее челябинка не попала на оплаченный рейс авиакомпании «Победа» из-за сбоя в работе программы. Женщину принудили выкинуть дорогостоящие вещи из чемодана, чтобы попасть на другой самолет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...