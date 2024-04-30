В Челябинске на месте аварии на улице Первой Пятилетки начала работать техника. Фото, видео

01 мая 2024 в 18:26 Размер текста - 17 +

В Челябинске на месте аварии на улице Первой Пятилетки начались ремонтные работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки на данный момент работает техника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки проводится необходимый комплекс работ. На данный момент там задействована техника», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что на месте аварии работали аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова. Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе. Ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров, сообщалось в пресс-службе. Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе, ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров Фото: пресс-служба администрации г. Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки на данный момент работает техника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки проводится необходимый комплекс работ. На данный момент там задействована техника», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что на месте аварии работали аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова. Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе. Ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров, сообщалось в пресс-службе.