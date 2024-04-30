30 апреля 2024

В Челябинске на месте аварии на улице Первой Пятилетки начала работать техника. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган., проезд затруднен, обрушение асфальта, яма в дороге
В Челябинске на месте аварии на улице Первой Пятилетки начались ремонтные работы Фото:

В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки на данный момент работает техника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки проводится необходимый комплекс работ. На данный момент там задействована техника», — сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на месте аварии работали аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова. Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе. Ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров, сообщалось в пресс-службе.

Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе, ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров
Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе, ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров
Фото:

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В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки на данный момент работает техника. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске на месте аварии на магистральном коллекторе по улице Первой Пятилетки проводится необходимый комплекс работ. На данный момент там задействована техника», — сообщили в мэрии. Ранее сообщалось, что на месте аварии работали аварийные бригады под руководством вице-мэра Александра Астахова и начальника Управления ЖКХ Вадима Храмцова. Глубокая яма на месте образовалась из-за аварии на самотечном коллекторе. Ее диаметр составил около трех метров, а ширина — не менее семи метров, сообщалось в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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