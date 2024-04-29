Bild: ВСУ опасаются наступления на Харьков 40 тысяч российских солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военная форма, униформа, военнослужащие цво, военная база, строй, солдат, 201военная база
ВС РФ могут сосредоточиться на прорыве на харьковском направлении, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 00 до 40 000 военных. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

«Есть опасения нападения на Харьков с участием от 20 000 до 40 000 человек. Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — заявил источник в украинской армии telegram-каналу «BILD на русском». Другой информатор отметил, что, скорее всего, ВС РФ в скором времени станут активно продвигаться на харьковском направлении.

Украинский офицер добавил, что сейчас армия России при помощи точных авиаударов уничтожает дома, где скрываются солдаты ВСУ. Поэтому проводить операции становится труднее. Армии Украины сложно изменить ситуацию из-за нехватки боеприпасов и ракет.

Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Мэр города Игорь Терехов заявил, что проблемы с электричеством наблюдаются давно. По его словам, уничтожены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ.

Сильные взрывы прогремели в Харькове и 29 апреля. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под удар попала населенные пункты в области, передает «Царьград».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Критической ситуацией для ВСУ около Харькова станет прорыв ВС РФ, в котором будет задействовано от 20 00 до 40 000 военных. Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники. «Есть опасения нападения на Харьков с участием от 20 000 до 40 000 человек. Тогда нам придется решить, хотим мы защищать север или восток. И то, и другое делать невозможно», — заявил источник в украинской армии telegram-каналу «BILD на русском». Другой информатор отметил, что, скорее всего, ВС РФ в скором времени станут активно продвигаться на харьковском направлении. Украинский офицер добавил, что сейчас армия России при помощи точных авиаударов уничтожает дома, где скрываются солдаты ВСУ. Поэтому проводить операции становится труднее. Армии Украины сложно изменить ситуацию из-за нехватки боеприпасов и ракет. Ранее ВС РФ ударили по электроподстанции под Харьковом. Мэр города Игорь Терехов заявил, что проблемы с электричеством наблюдаются давно. По его словам, уничтожены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Сильные взрывы прогремели в Харькове и 29 апреля. Глава областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что под удар попала населенные пункты в области, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...