Задержанный свердловский замминистра ведал подготовкой к зиме и числился в «тунгусовских» рядах

Задержанный по делу о взятке один из четырех заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отвечал за финансовоемкое направление подготовки объектов к зиме, реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и повышение энергоэффективности региона. URA.RU рассказывает, что еще известно про чиновника.
Кислицын родился в Заречном (вотчина «Росатома») в 1969 году, получил в Екатеринбурге специальность инженера физика-теплоэнергетика и, проработав какое-то время в администрации соседнего села Мезенское, перешел на должность замглавы Заречного по городскому хозяйству. С 2000 по 2003 годы он работал начальником одного из отделов Белоярской АЭС, затем дважды — до 2012 года — избирался главой города.
Заместителем областного министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын стал в этом же году. Проработал на посту два года, затем руководил строительством нескольких крупных объектов «Росатома» в регионе. Отпустили его из ведомства с условием, что после завершения работ он вернется. В 2016 году он действительно вернулся в минЖКХ.
Собеседники агентства затрудняются причислить Кислицына к определенной группе влияния. «Его приглашал [министр ЖКХ Николай] Смирнов», — поделился один из источников. При этом несколько лет назад Кислицын упоминался в публикациях как протеже некогда влиятельного Владимира Тунгусова — экс-вице-мэра Екатеринбурга и бывшего вице-губернатора.
Кислицын пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Такую меру в отношении него 28 апреля избрал Ленинский суд Екатеринбурга.
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