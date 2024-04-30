Задержанный свердловский замминистра ведал подготовкой к зиме и числился в «тунгусовских» рядах

Арестованный по делу о взятке свердловский замминистра ведал подготовкой к зиме

01 мая 2024 в 15:14 Размер текста - 17 +

Андрей Кислицын (слева) впервые пришел в министерство ЖКХ в 2012 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU Задержанный по делу о взятке один из четырех заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отвечал за финансовоемкое направление подготовки объектов к зиме, реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и повышение энергоэффективности региона. URA.RU рассказывает, что еще известно про чиновника. Кислицын родился в Заречном (вотчина «Росатома») в 1969 году, получил в Екатеринбурге специальность инженера физика-теплоэнергетика и, проработав какое-то время в администрации соседнего села Мезенское, перешел на должность замглавы Заречного по городскому хозяйству. С 2000 по 2003 годы он работал начальником одного из отделов Белоярской АЭС, затем дважды — до 2012 года — избирался главой города. Заместителем областного министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын стал в этом же году. Проработал на посту два года, затем руководил строительством нескольких крупных объектов «Росатома» в регионе. Отпустили его из ведомства с условием, что после завершения работ он вернется. В 2016 году он действительно вернулся в минЖКХ. Собеседники агентства затрудняются причислить Кислицына к определенной группе влияния. «Его приглашал [министр ЖКХ Николай] Смирнов», — поделился один из источников. При этом несколько лет назад Кислицын упоминался в публикациях как протеже некогда влиятельного Владимира Тунгусова — экс-вице-мэра Екатеринбурга и бывшего вице-губернатора. Кислицын пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Такую меру в отношении него 28 апреля избрал Ленинский суд Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный по делу о взятке один из четырех заместителей министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын отвечал за финансовоемкое направление подготовки объектов к зиме, реализацию нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» и повышение энергоэффективности региона. URA.RU рассказывает, что еще известно про чиновника. Кислицын родился в Заречном (вотчина «Росатома») в 1969 году, получил в Екатеринбурге специальность инженера физика-теплоэнергетика и, проработав какое-то время в администрации соседнего села Мезенское, перешел на должность замглавы Заречного по городскому хозяйству. С 2000 по 2003 годы он работал начальником одного из отделов Белоярской АЭС, затем дважды — до 2012 года — избирался главой города. Заместителем областного министра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын стал в этом же году. Проработал на посту два года, затем руководил строительством нескольких крупных объектов «Росатома» в регионе. Отпустили его из ведомства с условием, что после завершения работ он вернется. В 2016 году он действительно вернулся в минЖКХ. Собеседники агентства затрудняются причислить Кислицына к определенной группе влияния. «Его приглашал [министр ЖКХ Николай] Смирнов», — поделился один из источников. При этом несколько лет назад Кислицын упоминался в публикациях как протеже некогда влиятельного Владимира Тунгусова — экс-вице-мэра Екатеринбурга и бывшего вице-губернатора. Кислицын пробудет в СИЗО как минимум два месяца. Такую меру в отношении него 28 апреля избрал Ленинский суд Екатеринбурга.