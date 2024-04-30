Пермская полиция проверят видео с избиением школьницы

В Чусовом МВД начало проверку видео, на котором избивают школьницу

01 мая 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Полиция уже установила всех участников избиения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чусовой Пермского края полиция проверят видео, на котором местная школьница бьет сверстницу. Кадры появились в telegram-канале «ЧП Пермский край» 1 мая. В полиции заявили, что уже нашли всех участников съемки. «В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой девочка несколько раз бьет свою сверстницу. По данному факту в отделе МВД России „Чусовской“ зарегистрирован материал проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в конфликте установлены», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю. Это не первый случай, когда подростки снимают издевательства над сверстниками на видео. URA.RU 11 апреля рассказывало, что в городе Чайковский школьницы избили девушку и заставили встать ее на колени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Чусовой Пермского края полиция проверят видео, на котором местная школьница бьет сверстницу. Кадры появились в telegram-канале «ЧП Пермский край» 1 мая. В полиции заявили, что уже нашли всех участников съемки. «В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой девочка несколько раз бьет свою сверстницу. По данному факту в отделе МВД России „Чусовской“ зарегистрирован материал проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в конфликте установлены», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю. Это не первый случай, когда подростки снимают издевательства над сверстниками на видео. URA.RU 11 апреля рассказывало, что в городе Чайковский школьницы избили девушку и заставили встать ее на колени.