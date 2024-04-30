30 апреля 2024

Пермская полиция проверят видео с избиением школьницы

В Чусовом МВД начало проверку видео, на котором избивают школьницу
© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, полиция, патруль полиции
Полиция уже установила всех участников избиения Фото:

В городе Чусовой Пермского края полиция проверят видео, на котором местная школьница бьет сверстницу. Кадры появились в telegram-канале «ЧП Пермский край» 1 мая. В полиции заявили, что уже нашли всех участников съемки.

«В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой девочка несколько раз бьет свою сверстницу. По данному факту в отделе МВД России „Чусовской“ зарегистрирован материал проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в конфликте установлены», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю.

Это не первый случай, когда подростки снимают издевательства над сверстниками на видео. URA.RU 11 апреля рассказывало, что в городе Чайковский школьницы избили девушку и заставили встать ее на колени.

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В городе Чусовой Пермского края полиция проверят видео, на котором местная школьница бьет сверстницу. Кадры появились в telegram-канале «ЧП Пермский край» 1 мая. В полиции заявили, что уже нашли всех участников съемки. «В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой девочка несколько раз бьет свою сверстницу. По данному факту в отделе МВД России „Чусовской“ зарегистрирован материал проверки, выясняются обстоятельства произошедшего. Лица, участвующие в конфликте установлены», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД по Пермскому краю. Это не первый случай, когда подростки снимают издевательства над сверстниками на видео. URA.RU 11 апреля рассказывало, что в городе Чайковский школьницы избили девушку и заставили встать ее на колени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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