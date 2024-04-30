30 апреля 2024
29 апреля 2024

Мэр-кулинар из ХМАО поделился уникальным рецептом майских шашлыков

Мэр-блогер из ХМАО поделился рецептом шашлыка из оленины с дикоросами на 1 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль барбекю в парке им. Маяковского. Екатеринбург, жарка мяса, гриль, барбекю, мясо
Глава Белоярского района ХМАО поделился рецептом шашлыка из оленины с соусом из таежных дикоросов Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предлагает приготовить шашлык из оленины в гранатовом маринаде с соусом из таежных югорских ягод. Авторским рецептом мэр, который на своей личной странице «ВКонтакте» регулярно записывает кулинарные видео, набирающие десятки тысяч просмотров, поделился с редакцией URA.RU.

«Лучший шашлык — из оленины, нашей, югорской. Режу мясо на стейки, отбиваю немного молотком, добавляю приправы для шашлыка (тут по вкусу) и заливаю гранатовым соком из магазина. Сок должен быть обязательно в стеклянной банке. Обычно мариную вечером, чтобы ночь простояло мясо, или рано утром — если днем жарить. Минимум — семь-восемь часов. И потом на гриле, на решетке жарим. Гранатовый сок хорошо размягчает и придает сладость, получается очень пикантно. Все, кого угощал, говорят — бомбически!» — рассказал Маненков.

Оленину глава Белоярского предлагает подавать с овощами и соусом из югорских дикоросов. «Любой шашлык не едим с картошкой и хлебом. Делаю клюквенно-брусничный соус. Очень простой — блендером взбиваю ягоды, немножко пряностей по вкусу добавляю. Больше свежих овощей, это обязательно», — рекомендует мэр-кулинар.

Первомайская часть длинных выходных пришлась на Великий пост, который заканчивается 5 мая. Пасхальная неделя также будет короткой, и политэлиты уже планируют поездки на барбекю на следующие выходные — на сей раз, без религиозных ограничений.

Ранее URA.RU публиковало фирменный рецепт постных щей от главы Белоярского района Сергея Маненкова. Видеорецепт супа с квашеной капустой и грибами он опубликовал в своем блоге.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков предлагает приготовить шашлык из оленины в гранатовом маринаде с соусом из таежных югорских ягод. Авторским рецептом мэр, который на своей личной странице «ВКонтакте» регулярно записывает кулинарные видео, набирающие десятки тысяч просмотров, поделился с редакцией URA.RU. «Лучший шашлык — из оленины, нашей, югорской. Режу мясо на стейки, отбиваю немного молотком, добавляю приправы для шашлыка (тут по вкусу) и заливаю гранатовым соком из магазина. Сок должен быть обязательно в стеклянной банке. Обычно мариную вечером, чтобы ночь простояло мясо, или рано утром — если днем жарить. Минимум — семь-восемь часов. И потом на гриле, на решетке жарим. Гранатовый сок хорошо размягчает и придает сладость, получается очень пикантно. Все, кого угощал, говорят — бомбически!» — рассказал Маненков. Оленину глава Белоярского предлагает подавать с овощами и соусом из югорских дикоросов. «Любой шашлык не едим с картошкой и хлебом. Делаю клюквенно-брусничный соус. Очень простой — блендером взбиваю ягоды, немножко пряностей по вкусу добавляю. Больше свежих овощей, это обязательно», — рекомендует мэр-кулинар. Первомайская часть длинных выходных пришлась на Великий пост, который заканчивается 5 мая. Пасхальная неделя также будет короткой, и политэлиты уже планируют поездки на барбекю на следующие выходные — на сей раз, без религиозных ограничений. Ранее URA.RU публиковало фирменный рецепт постных щей от главы Белоярского района Сергея Маненкова. Видеорецепт супа с квашеной капустой и грибами он опубликовал в своем блоге.
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