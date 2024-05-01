FT: Япония не захотела остаться без российских сигарет

Японская табачная компания Japan Tobacco решила сохранить свои бизнес в России. Одними из брендов компании являются российские марки «Донской табак», Kiss, «Петр I», «Тройка». Об этом рассказал генеральный директор Масамичи Терабатаке.
Japan Tobacco решила сохранить свой бизнес в России, чтобы удовлетворить инвесторов. «Если бы я сказал, например, что мы выходим из бизнеса, инвесторы могли бы столкнуться с риском потерь. В худшем случае существует даже риск судебного иска акционеров, если мы прекратим бизнес, который можем продолжать», — подчеркнул Терабатаке в
Тем не менее Japan Tobacco организовала несколько изменений в работе из-за санкций. Часть персонала компании была направлена в Гонконг. Также изменена цепочка поставок. Часть теперь товаров в Россию будет переправляться через Турцию.
Компания Japan Tobacco одна из крупнейших компаний, которая продолжает оставаться в России. На территории находятся четыре завода. Общая прибыль за прошлый год компании составила три миллиарда долларов.
В отличие от Japan Tobacco другие крупные международны компании все-таки покинули РФ после введения странами Запада санкций. Еще в 2022 году, другой табачный производитель, американская компания Philip Morris International объявляла о своем уходе. В феврале был введен 13 по счету пакет санкций против России, передает
В России с 1 апреля ввели новые правила продажи табачной и никотиносодержащей продукции. Теперь продажа такой продукции без лицензии будет уголовно наказуемой, передает
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