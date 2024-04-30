За сутки 22 свердловчанина нарушили запрет властей ради шашлыков

За последние сутки в Свердловской области выявлены 22 нарушителя особого противопожарного режима. Информацию URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.
Так, группа екатеринбуржцев разожгла мангал в лесном парке на Уктусе, другие три компании облюбовали для костра лесопарковое лесничество рядом с городом. Непотушенный костер был замечен и возле Дегтярска — на берегу реки Вязовка.
«Сотрудники МЧС, лесничеств, полиции, и органов местного самоуправления в ходе профилактических рейдов 30 апреля составили 22 протокола на нарушителей особого противопожарного режима. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы», — напомнили в ДИПе.
Сутками ранее были выявлены еще 23 любителя шашлыка. Они жгли костры на территории Карасье-Озерского лесного парка и на Шарташе. URA.RU сообщало, что за нарушение режима для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, для виновников пожара — от 40 до 50 тысяч.
Противопожарный режим был введен свердловскими властями в регионе с 12 апреля. Предупредительные меры должны помочь сберечь леса и жилища людей от огня.
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