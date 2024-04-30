За сутки 22 свердловчанина нарушили запрет властей ради шашлыков

01 мая 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Нарушители могут напороться на крупные штрафы Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Майские праздники в Екатеринбурге и Свердловской области — 2024 За последние сутки в Свердловской области выявлены 22 нарушителя особого противопожарного режима. Информацию URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Так, группа екатеринбуржцев разожгла мангал в лесном парке на Уктусе, другие три компании облюбовали для костра лесопарковое лесничество рядом с городом. Непотушенный костер был замечен и возле Дегтярска — на берегу реки Вязовка. «Сотрудники МЧС, лесничеств, полиции, и органов местного самоуправления в ходе профилактических рейдов 30 апреля составили 22 протокола на нарушителей особого противопожарного режима. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы», — напомнили в ДИПе. Сутками ранее были выявлены еще 23 любителя шашлыка. Они жгли костры на территории Карасье-Озерского лесного парка и на Шарташе. URA.RU сообщало, что за нарушение режима для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, для виновников пожара — от 40 до 50 тысяч. Противопожарный режим был введен свердловскими властями в регионе с 12 апреля. Предупредительные меры должны помочь сберечь леса и жилища людей от огня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За последние сутки в Свердловской области выявлены 22 нарушителя особого противопожарного режима. Информацию URA.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Так, группа екатеринбуржцев разожгла мангал в лесном парке на Уктусе, другие три компании облюбовали для костра лесопарковое лесничество рядом с городом. Непотушенный костер был замечен и возле Дегтярска — на берегу реки Вязовка. «Сотрудники МЧС, лесничеств, полиции, и органов местного самоуправления в ходе профилактических рейдов 30 апреля составили 22 протокола на нарушителей особого противопожарного режима. За нарушение требований безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы», — напомнили в ДИПе. Сутками ранее были выявлены еще 23 любителя шашлыка. Они жгли костры на территории Карасье-Озерского лесного парка и на Шарташе. URA.RU сообщало, что за нарушение режима для граждан предусмотрены штрафы от 10 до 20 тысяч рублей, для виновников пожара — от 40 до 50 тысяч. Противопожарный режим был введен свердловскими властями в регионе с 12 апреля. Предупредительные меры должны помочь сберечь леса и жилища людей от огня.