10 апреля 2024

Зам Куйвашева запретил свердловчанам ночевать в лесах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка в Оленьи ручьи , лес, оленьи ручьи, природный парк, поход, природа урала, речка, отдых, река, туристы, природа, туризм, природный парк оленьи ручьи, реки урала
С 12 апреля стоянки будут разрешены только в специально отведенных местах Фото:

В Свердловской области 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим, который запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Такое решение принял первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности главы региона.

«В период действия особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Кроме того, туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест», — заявил Шмыков на заседании правительства.

Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. При этом в Северном управленческом округе особый противопожарный режим начнет действовать позднее — 19 апреля. По словам Шмыкова, в лесах уже ходят патрули, диспетчерская служба Уральской авиабазы охраны лесов работает круглосуточно. В случае обнаружения возгорания свердловчан просят звонить по телефонам 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112.

Также власти держат на контроле ситуацию с паводком. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз, в целом же ситуацию оценивали как стабильную.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим, который запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Такое решение принял первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности главы региона. «В период действия особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Кроме того, туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест», — заявил Шмыков на заседании правительства. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. При этом в Северном управленческом округе особый противопожарный режим начнет действовать позднее — 19 апреля. По словам Шмыкова, в лесах уже ходят патрули, диспетчерская служба Уральской авиабазы охраны лесов работает круглосуточно. В случае обнаружения возгорания свердловчан просят звонить по телефонам 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112. Также власти держат на контроле ситуацию с паводком. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз, в целом же ситуацию оценивали как стабильную.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...