Зам Куйвашева запретил свердловчанам ночевать в лесах

11 апреля 2024 в 11:53 Размер текста - 17 +

С 12 апреля стоянки будут разрешены только в специально отведенных местах Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Свердловской области 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим, который запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Такое решение принял первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности главы региона. «В период действия особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Кроме того, туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест», — заявил Шмыков на заседании правительства. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. При этом в Северном управленческом округе особый противопожарный режим начнет действовать позднее — 19 апреля. По словам Шмыкова, в лесах уже ходят патрули, диспетчерская служба Уральской авиабазы охраны лесов работает круглосуточно. В случае обнаружения возгорания свердловчан просят звонить по телефонам 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112. Также власти держат на контроле ситуацию с паводком. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз, в целом же ситуацию оценивали как стабильную. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 12 апреля начнет действовать особый противопожарный режим, который запрещает стоянки и ночлег вне специально отведенных мест в лесах. Такое решение принял первый заместитель губернатора Алексей Шмыков, временно исполняющий обязанности главы региона. «В период действия особого противопожарного режима будет запрещено разведение костров, использование открытого огня, в том числе в металлических емкостях и мангалах, сжигание мусора, сухой травы, проведение пожароопасных работ. Кроме того, туристические группы не смогут организовать стоянки и ночлег вне специально отведенных мест», — заявил Шмыков на заседании правительства. Власти надеются, что предупредительные меры помогут защитить леса от пожаров. При этом в Северном управленческом округе особый противопожарный режим начнет действовать позднее — 19 апреля. По словам Шмыкова, в лесах уже ходят патрули, диспетчерская служба Уральской авиабазы охраны лесов работает круглосуточно. В случае обнаружения возгорания свердловчан просят звонить по телефонам 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру 112. Также власти держат на контроле ситуацию с паводком. Как ранее сообщало URA.RU, в Свердловской области есть семь паводковых угроз, в целом же ситуацию оценивали как стабильную.