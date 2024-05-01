Куйвашева предупредили о задержании свердловского замминистра

Губернатор Евгений Куйвашев был в курсе, что замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын находится в разработке у силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к облправительству.
«Его [Куйвашева] заблаговременно предупредили. Задержание Кислицына не было для него неожиданностью», — сказал собеседник. Он также заявил, что проведенная против Кислицына операция «укладывается в федеральный тренд на чистку чиновничьих рядов, начавшийся после президентских выборов». «В целом не только федерация, но и регионы заинтересованы в этом», — считает источник.
Как ранее сообщало агентство, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил его в СИЗО 28 апреля.
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