Куйвашева предупредили о задержании свердловского замминистра

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Субботник с Куйвашевым. Екатеринбург , куйвашев евгений
Евгений Куйвашев был проинформирован «заблаговременно», говорит источник Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев был в курсе, что замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын находится в разработке у силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к облправительству.

«Его [Куйвашева] заблаговременно предупредили. Задержание Кислицына не было для него неожиданностью», — сказал собеседник. Он также заявил, что проведенная против Кислицына операция «укладывается в федеральный тренд на чистку чиновничьих рядов, начавшийся после президентских выборов». «В целом не только федерация, но и регионы заинтересованы в этом», — считает источник.

Как ранее сообщало агентство, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил его в СИЗО 28 апреля.

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Губернатор Евгений Куйвашев был в курсе, что замминистра энергетики и ЖКХ Андрей Кислицын находится в разработке у силовиков. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к облправительству. «Его [Куйвашева] заблаговременно предупредили. Задержание Кислицына не было для него неожиданностью», — сказал собеседник. Он также заявил, что проведенная против Кислицына операция «укладывается в федеральный тренд на чистку чиновничьих рядов, начавшийся после президентских выборов». «В целом не только федерация, но и регионы заинтересованы в этом», — считает источник. Как ранее сообщало агентство, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил его в СИЗО 28 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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