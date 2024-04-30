Автопробег участников СВО прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Челябинске прошел автопробег участников СВО. По улице Горького проехало сразу несколько машин с флагами. Соответствующее видео прислал в редакцию читатель URA.RU.
«Автопробег участников СВО. Он прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена», — поделился читатель URA.RU.
Также в центре Челябинска 1 мая провели 91 легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. Из-за подготовительных мероприятий движение в центре по проспекту Ленина было закрыто на семь часов.
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