30 апреля 2024

В Челябинске прошел автопробег участников СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , российский флаг, флаг рф
Автопробег участников СВО прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Челябинске прошел автопробег участников СВО. По улице Горького проехало сразу несколько машин с флагами. Соответствующее видео прислал в редакцию читатель URA.RU.

«Автопробег участников СВО. Он прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена», — поделился читатель URA.RU.

Также в центре Челябинска 1 мая провели 91 легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. Из-за подготовительных мероприятий движение в центре по проспекту Ленина было закрыто на семь часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске прошел автопробег участников СВО. По улице Горького проехало сразу несколько машин с флагами. Соответствующее видео прислал в редакцию читатель URA.RU. «Автопробег участников СВО. Он прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена», — поделился читатель URA.RU. Также в центре Челябинска 1 мая провели 91 легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. Из-за подготовительных мероприятий движение в центре по проспекту Ленина было закрыто на семь часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...