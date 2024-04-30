В Челябинске прошел автопробег участников СВО. Видео

01 мая 2024 в 19:57 Размер текста - 17 +

Автопробег участников СВО прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Челябинске прошел автопробег участников СВО. По улице Горького проехало сразу несколько машин с флагами. Соответствующее видео прислал в редакцию читатель URA.RU. «Автопробег участников СВО. Он прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена», — поделился читатель URA.RU. Также в центре Челябинска 1 мая провели 91 легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. Из-за подготовительных мероприятий движение в центре по проспекту Ленина было закрыто на семь часов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске прошел автопробег участников СВО. По улице Горького проехало сразу несколько машин с флагами. Соответствующее видео прислал в редакцию читатель URA.RU. «Автопробег участников СВО. Он прошел по улице Горького, недалеко от ДК Смена», — поделился читатель URA.RU. Также в центре Челябинска 1 мая провели 91 легкоатлетическую эстафету, кольцевую велогонку и гонку на лыжероллерах. Из-за подготовительных мероприятий движение в центре по проспекту Ленина было закрыто на семь часов.