В деле свердловского замминистра может фигурировать крупная энергокомпания

В уголовном деле против свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант», входящее в структуру «Энергосбыт Плюс» (принадлежит ПАО «Т Плюс»). Об этом URA.RU сообщил читатель.
Он также утверждает, что вместе с Кислицыным был задержан еще один человек — «из крупной энергетической компании». В региональном УФСБ от комментариев пока воздерживаются. В пресс-службе «Энергосбыт Плюса» корреспонденту заявили, что впервые слышат о деле Кислицына, и обещали уточнить информацию в рабочие дни.
«ЕЭС-Гарант» часто выигрывает тендеры в сфере ЖКХ в Свердловской области. Среди последних — поставка теплового пункта за 43,5 миллиона в село Рахмангулово (Красноуфимский район), модульных теплопунктов за 100 млн в Верхотурье, работы по повышению энергоэффективности в Бисерти (43,4 миллиона). Также среди заказчиков «ЕЭС-Гарант» значатся птицефабрика «Рефтинская», администрации Ачита, Талицы, Сухого Лога, Невьянска, а также МКУ «Служба единого заказчика» Свердловской области, первоуральский «Водоканал» и другие.
Как сообщало URA.RU, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский суд Екатеринбурга отправил его под арест 28 апреля.
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