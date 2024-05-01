В деле свердловского замминистра может фигурировать крупная энергокомпания

Вместе со свердловским замминистра могли задержать еще одного человека

01 мая 2024 в 20:02 Размер текста - 17 +

Чиновник был в разработке у силовиков не одну неделю Фото: Владимир Андреев © URA.RU В уголовном деле против свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант», входящее в структуру «Энергосбыт Плюс» (принадлежит ПАО «Т Плюс»). Об этом URA.RU сообщил читатель. Он также утверждает, что вместе с Кислицыным был задержан еще один человек — «из крупной энергетической компании». В региональном УФСБ от комментариев пока воздерживаются. В пресс-службе «Энергосбыт Плюса» корреспонденту заявили, что впервые слышат о деле Кислицына, и обещали уточнить информацию в рабочие дни. «ЕЭС-Гарант» часто выигрывает тендеры в сфере ЖКХ в Свердловской области. Среди последних — поставка теплового пункта за 43,5 миллиона в село Рахмангулово (Красноуфимский район), модульных теплопунктов за 100 млн в Верхотурье, работы по повышению энергоэффективности в Бисерти (43,4 миллиона). Также среди заказчиков «ЕЭС-Гарант» значатся птицефабрика «Рефтинская», администрации Ачита, Талицы, Сухого Лога, Невьянска, а также МКУ «Служба единого заказчика» Свердловской области, первоуральский «Водоканал» и другие. Как сообщало URA.RU, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский суд Екатеринбурга отправил его под арест 28 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В уголовном деле против свердловского замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына может фигурировать АО «ЕЭС-Гарант», входящее в структуру «Энергосбыт Плюс» (принадлежит ПАО «Т Плюс»). Об этом URA.RU сообщил читатель. Он также утверждает, что вместе с Кислицыным был задержан еще один человек — «из крупной энергетической компании». В региональном УФСБ от комментариев пока воздерживаются. В пресс-службе «Энергосбыт Плюса» корреспонденту заявили, что впервые слышат о деле Кислицына, и обещали уточнить информацию в рабочие дни. «ЕЭС-Гарант» часто выигрывает тендеры в сфере ЖКХ в Свердловской области. Среди последних — поставка теплового пункта за 43,5 миллиона в село Рахмангулово (Красноуфимский район), модульных теплопунктов за 100 млн в Верхотурье, работы по повышению энергоэффективности в Бисерти (43,4 миллиона). Также среди заказчиков «ЕЭС-Гарант» значатся птицефабрика «Рефтинская», администрации Ачита, Талицы, Сухого Лога, Невьянска, а также МКУ «Служба единого заказчика» Свердловской области, первоуральский «Водоканал» и другие. Как сообщало URA.RU, Кислицына подозревают во взяточничестве. Ленинский суд Екатеринбурга отправил его под арест 28 апреля.