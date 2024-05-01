В Екатеринбурге приемная семья издевалась над пятью сиротами

В Екатеринбурге приемных родителей обвинили в издевательствах над пятью сиротами: их били, унижали и морили голодом. Об этом СМИ рассказала их 20-летняя сестра.
Ее младшие братья и сестры жили у приемных родителей три года, и девушка была уверена, что все хорошо. Однако на днях два мальчика сбежали к ней и рассказали о том, что их мучили.
«Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко подстригли», — цитирует издание е1 слова девушки.
Она также рассказала, что ее 11-летнюю сестру приемные родители избили так, что девочка обмочилась в штаны. В данный момент все дети изъяты и помещены в приют. Старшая сестра объяснила журналистам, что не может забрать ребят: она сама выпускница детдома, стоит в очередь на жилье и не может обеспечивать братьев и сестер.
Девушка призналась, что боится, как бы опекуны не избежали наказания. «Там люди непростые, у них деньги есть. У них несколько квартир, недавно новую купили. В их семье семеро приемных детей», — объяснила она городскому порталу.
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