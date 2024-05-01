В Екатеринбурге у приемной семьи, мучившей пятерых сирот, забрали детей

01 мая 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

Дети помещены в учреждение социальной защиты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге у приемных родителей, издевавшихся над пятью сиротами, забрали детей — их поместили в учреждение социальной защиты. На семейную пару собран материал по двум уголовным статьям, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводится проверка, опрошены законные представители несовершеннолетних, принято решение о помещении детей в учреждение социальной защиты… По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Также собран материал для принятия решения по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 156 УК РФ «Жестокое обращение с детьми». Заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу. По словам 20-летней сестры детей, приемные родители били их, унижали и морили голодом. В доме семьи стоят камеры, чтобы подростки не могли брать еду из холодильника без разрешения, а избиения носят «систематический» характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге у приемных родителей, издевавшихся над пятью сиротами, забрали детей — их поместили в учреждение социальной защиты. На семейную пару собран материал по двум уголовным статьям, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД Екатеринбурга. «Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД проводится проверка, опрошены законные представители несовершеннолетних, принято решение о помещении детей в учреждение социальной защиты… По результатам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Также собран материал для принятия решения по статьям 117 УК РФ «Истязание» и 156 УК РФ «Жестокое обращение с детьми». Заявление о происшествии зарегистрировано в отделе полиции № 4 УМВД России по Екатеринбургу. По словам 20-летней сестры детей, приемные родители били их, унижали и морили голодом. В доме семьи стоят камеры, чтобы подростки не могли брать еду из холодильника без разрешения, а избиения носят «систематический» характер.