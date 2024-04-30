Уровень реки Ишим в тюменском селе Викулово за день поднялся на 50 сантиметров. Сейчас он составляет 1110 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Учащенный гидрологический бюллетень за 1 мая, 22:00 (20:00 по мск). Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за сутки 50 сантиметров, уровень воды над нулем поста 1110 сантиметров, критический уровень — 1000 сантиметров» — написано в telegram-канале ведомства. За последние два часа прирост составил восемь сантиметров.
В селе Абатское уровень воды поднялся на четыре сантиметра — до 1232. В городе Ишим вторая волна паводка остановилась: прирост — ноль сантиметров, уровень — 1057 сантиметров.
«Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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Уровень реки Ишим в тюменском селе Викулово за день поднялся на 50 сантиметров. Сейчас он составляет 1110 сантиметров, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Учащенный гидрологический бюллетень за 1 мая, 22:00 (20:00 по мск). Уровень воды в реке Ишим, гидропост Викулово: прирост за сутки 50 сантиметров, уровень воды над нулем поста 1110 сантиметров, критический уровень — 1000 сантиметров» — написано в telegram-канале ведомства. За последние два часа прирост составил восемь сантиметров. В селе Абатское уровень воды поднялся на четыре сантиметра — до 1232. В городе Ишим вторая волна паводка остановилась: прирост — ноль сантиметров, уровень — 1057 сантиметров. «Большая вода» уходит из Казанского района Тюменской области. Будет проведено грейдирование грунтовой дороги от Второпесьяново до Ларихи. На данный момент ведется отработка заявлений от жителей на получение единовременной материальной помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.