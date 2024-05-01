США раскрыли главную цель новых антироссийских санкций

Новые санкции Соединенных Штатов направлены на подрыв энергетической отрасли России, в том числе проекта «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает Госдепартамент США в пояснительном документе.
«Сегодняшние действия (введение новых антироссийских санкций — прим. URA.RU) демонстрируют неизменную решимость США ограничить производственные и экспортные возможности проекта „Арктик СПГ — 2“. А также поддержку проекта третьими сторонами», — заявили в Госдепартаменте США, слова ведомства приводит ТАСС.
В документе уточняется, что американское министерство активно работает над расширением списка организаций и лиц, причастных к развитию российских энергетических проектов, что включает их будущее производство и экспорт. Соответствующие меры нацелены на снижение потенциала России в сфере энергоресурсов, металлургии и горнодобывающей промышленности.
Меры воздействия также затронули две российские компании — «Нефтегазстрой» и «ВНИПИ «Газдобыча», которые занимаются морской логистикой и предоставляют строительную поддержку для энергетических проектов России. В список попали также ООО «Эко Шиппинг» и его 9 судов, а также ООО «Трансстрой» с тремя судами.
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