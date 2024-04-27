На Ямале начинается борьба за места в городских думах

Политические партии обозначили основных кандидатов на осенних выборах в ЯНАО

28 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Большая часть кандидатов о «Единой России» уже зарегистрировалась на праймериз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сеньябре 2024 года жителям ЯНАО предстоит выбирать своих представителей в муниципальных парламентах. На предварительное голосовании «Единой России» уже заявилось более 90 кандидатов в депутаты городских дум Салехарда и Ноябрьска, а также в Тюменскую областную думу. Мандаты намерены получить и представители оппозиции. О ходе заявочной кампании читайте в материале URA.RU. Новость по теме Единороссы нашли беспроигрышного кандидата в Думу Салехарда. Инсайд «Единая Россия» заводит новые лица в думу Салехарда Состав гордумы столицы Ямала будет серьезно обновлен. «Единая Россия», по словам источников, намерена внести корректировки в состав своих представителей в новом созыве, в связи с чем большинство кандидатов праймериз — люди без депутатского опыта. Партия делает ставку на молодых политиков. Активную поддержку ЕР на выборах в салехардскую думу, по словам инсайдеров агентства, получат лидер Ямальской молодой гвардии Олег Шинкарев и известная в регионе певица Екатерина Салиндер. Большие надежды единороссы возлагают на главу совета семей военнослужащих Салехарда Ольгу Лалетину — она может рассчитывать на широкую поддержку общественности и членов возглавляемой ей организации. На пост спикера претендуют трое участников праймериз ЕР Возглавить гордуму Салехарда могут действующий глава фракции ЕР в гордуме Вадим Кугаевский, лидер ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий, а также волонтер и участник СВО Юрий Новопольцев. Действующий спикер Владимир Мартынюк, по словам источников агентства, планирует завершить политическую карьеру. «У всех претендентов есть шансы занять место председателя. На стороне Кугаевского большой депутатский опыт, а лидер „Народного фронта“ Новицкий хорошо показал себя во время отработки выборов президента. Кандидатура Новопольцева же может показать, что Ямал поддерживает заданный президентом курс на формирование новой элиты из числа героев СВО», — рассказали собеседники в политических кругах региона. Новость по теме Экс-заместитель губернатора ЯНАО будет претендовать на мандат депутата. Инсайд В Тюменскую областную думу пройдет бывший заместитель Артюхова Основным кандидатом на место в Тюменской областной думе, освободившееся после перехода Владимира Пушкарева в Совет Федерации, будет экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров. После переизбрания главы Ямала Дмитрия Артюхова Мажаров сменил должность, став представителем губернатора. Избираясь областным депутатом, Мажаров планирует отыграть свои позиции в большой политике, — рассказали агентству инсайдеры. «Место в представительстве с самого начала рассматривалось как временное решение, а после замены представителя от ЯНАО в Совфеде Мажаров сразу позиционировался как основной кандидат в Тюменскую облдуму. 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Эсэры будут продвигать председателей местных отделений Новость по теме В городской думе Ноябрьска сменится председатель. Инсайд По словам главы региональной ячейки «Справедливой России» Максима Лазарева, в выборах в городские думы будут участвовать руководители местных отделений СР: Эдуард Аюпов — в Салехарде и Сергей Черняков — в Ноябрьске. По партийным спискам в гордуму Ноябрьска также попробует пройти председатель профсоюзов энергетиков Юлия Абрамова и пенсионер МВД Виктор Ушаков. Лидер фракции станет спикером думы Ноябрьска Действующий спикер гордумы Ирина Ращупкина вероятнее всего передаст полномочия главе фракции ЕР Сергею Валько — он пока единственный из заявившихся на праймериз, кто реально может претендовать на пост председателя муниципального собрания депутатов. Тем временем, большие планы на выборы строят и ноябрьские коммунисты. Глава местного отделения партии Ефрат Рамазанов рассказал корреспондентам агентства, о намерениях обеспечить участие кандидатов от КПРФ в каждом избирательном округе. Сам Рамазанов, по его словам, пока не принял решения об участии в выборах. Единый день голосования на муниципальных выборах в ЯНАО состоится 8 сентября 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Единая Россия» решила увеличить срок для регистрации на праймериз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сеньябре 2024 года жителям ЯНАО предстоит выбирать своих представителей в муниципальных парламентах. На предварительное голосовании «Единой России» уже заявилось более 90 кандидатов в депутаты городских дум Салехарда и Ноябрьска, а также в Тюменскую областную думу. Мандаты намерены получить и представители оппозиции. О ходе заявочной кампании читайте в материале URA.RU. «Единая Россия» заводит новые лица в думу Салехарда Состав гордумы столицы Ямала будет серьезно обновлен. «Единая Россия», по словам источников, намерена внести корректировки в состав своих представителей в новом созыве, в связи с чем большинство кандидатов праймериз — люди без депутатского опыта. Партия делает ставку на молодых политиков. Активную поддержку ЕР на выборах в салехардскую думу, по словам инсайдеров агентства, получат лидер Ямальской молодой гвардии Олег Шинкарев и известная в регионе певица Екатерина Салиндер. Большие надежды единороссы возлагают на главу совета семей военнослужащих Салехарда Ольгу Лалетину — она может рассчитывать на широкую поддержку общественности и членов возглавляемой ей организации. На пост спикера претендуют трое участников праймериз ЕР Возглавить гордуму Салехарда могут действующий глава фракции ЕР в гордуме Вадим Кугаевский, лидер ямальского отделения ОНФ Иван Новицкий, а также волонтер и участник СВО Юрий Новопольцев. Действующий спикер Владимир Мартынюк, по словам источников агентства, планирует завершить политическую карьеру. «У всех претендентов есть шансы занять место председателя. На стороне Кугаевского большой депутатский опыт, а лидер „Народного фронта“ Новицкий хорошо показал себя во время отработки выборов президента. Кандидатура Новопольцева же может показать, что Ямал поддерживает заданный президентом курс на формирование новой элиты из числа героев СВО», — рассказали собеседники в политических кругах региона. В Тюменскую областную думу пройдет бывший заместитель Артюхова Основным кандидатом на место в Тюменской областной думе, освободившееся после перехода Владимира Пушкарева в Совет Федерации, будет экс-замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров. После переизбрания главы Ямала Дмитрия Артюхова Мажаров сменил должность, став представителем губернатора. Избираясь областным депутатом, Мажаров планирует отыграть свои позиции в большой политике, — рассказали агентству инсайдеры. «Место в представительстве с самого начала рассматривалось как временное решение, а после замены представителя от ЯНАО в Совфеде Мажаров сразу позиционировался как основной кандидат в Тюменскую облдуму. Предстоящие довыборы в безусловно станут для него успешными, так как единороссы поддержат Мажарова», — рассказали агентству собеседники в политкругах Ямала. Коммунисты Ямала сделали ставку на главного комсомольца От КПРФ на выборы в столичную думу будет баллотироваться лидер молодежного крыла реготделения Александр Ламдо. На муниципальных выборах 2019 года он уже пробовал пройти в новый депутатский созыв. За прошедшее время Ламдо сумел накопить достаточно опыта и повысить узнаваемость среди жителей — партийное руководство уверено, что ему можно доверить борьбу за мандат. «На грядущих выборах КПРФ также будет полагаться на молодежь, и именно с такой повесткой Ламдо планирует заходить в предвыборную агитацию. Комсомолец уверен, что его предложения по вопросам молодежной политики Ямала смогут убедить население отдать голос представителю КПРФ», — сообщил агентству источник близкий к партии. Эсэры будут продвигать председателей местных отделений По словам главы региональной ячейки «Справедливой России» Максима Лазарева, в выборах в городские думы будут участвовать руководители местных отделений СР: Эдуард Аюпов — в Салехарде и Сергей Черняков — в Ноябрьске. По партийным спискам в гордуму Ноябрьска также попробует пройти председатель профсоюзов энергетиков Юлия Абрамова и пенсионер МВД Виктор Ушаков. Лидер фракции станет спикером думы Ноябрьска Действующий спикер гордумы Ирина Ращупкина вероятнее всего передаст полномочия главе фракции ЕР Сергею Валько — он пока единственный из заявившихся на праймериз, кто реально может претендовать на пост председателя муниципального собрания депутатов. Тем временем, большие планы на выборы строят и ноябрьские коммунисты. Глава местного отделения партии Ефрат Рамазанов рассказал корреспондентам агентства, о намерениях обеспечить участие кандидатов от КПРФ в каждом избирательном округе. Сам Рамазанов, по его словам, пока не принял решения об участии в выборах. Единый день голосования на муниципальных выборах в ЯНАО состоится 8 сентября 2024 года. Ранее URA.RU сообщало о том, что «Единая Россия» решила увеличить срок для регистрации на праймериз.