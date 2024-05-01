01 мая 2024

США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

© Служба новостей «URA.RU»
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США ввели санкции против сотрудников ИК-2 и ИК-3 Фото:

США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента.

«Обновление списка специально назначенных граждан. В связи со смертью Навального … Муханов Александр Александрович … Лисюк Алексей Васильевич … Коновеев Юрий», — написано в документе, содержание которого приводит РИА Новости.

Муханов — начальник ИК-2, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», а Коновеев и Лисюк — начальники отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3, где Навальный умер. Против них ранее уже были введены санкции ЕС.

Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и всех их считают так или иначе связанными с судебным приговором.

*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента. «Обновление списка специально назначенных граждан. В связи со смертью Навального … Муханов Александр Александрович … Лисюк Алексей Васильевич … Коновеев Юрий», — написано в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Муханов — начальник ИК-2, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», а Коновеев и Лисюк — начальники отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3, где Навальный умер. Против них ранее уже были введены санкции ЕС. Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и всех их считают так или иначе связанными с судебным приговором. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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