США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

02 мая 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

США ввели санкции против сотрудников ИК-2 и ИК-3 Фото: Георгий Бергал © URA.RU США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента. «Обновление списка специально назначенных граждан. В связи со смертью Навального … Муханов Александр Александрович … Лисюк Алексей Васильевич … Коновеев Юрий», — написано в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Муханов — начальник ИК-2, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», а Коновеев и Лисюк — начальники отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3, где Навальный умер. Против них ранее уже были введены санкции ЕС. Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и всех их считают так или иначе связанными с судебным приговором. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента. «Обновление списка специально назначенных граждан. В связи со смертью Навального … Муханов Александр Александрович … Лисюк Алексей Васильевич … Коновеев Юрий», — написано в документе, содержание которого приводит РИА Новости. Муханов — начальник ИК-2, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», а Коновеев и Лисюк — начальники отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3, где Навальный умер. Против них ранее уже были введены санкции ЕС. Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и всех их считают так или иначе связанными с судебным приговором. *Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга