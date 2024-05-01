США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

США ввели санкции против трех сотрудников российских исправительных колоний. Это сделано в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), написано в справке Госдепартамента.
«Обновление списка специально назначенных граждан. В связи со смертью Навального … Муханов Александр Александрович … Лисюк Алексей Васильевич … Коновеев Юрий», — написано в документе, содержание которого приводит РИА Новости.
Муханов — начальник ИК-2, где «Навальный находился большую часть содержания под стражей», а Коновеев и Лисюк — начальники отдела воспитательной работы и медицинской части ИК-3, где Навальный умер. Против них ранее уже были введены санкции ЕС.
Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и всех их считают так или иначе связанными с судебным приговором.
*Алексей Навальный внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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