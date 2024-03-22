ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального*

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
ЕС ввел персональные санкции в отношении 33 лиц и двух колоний, связанных с Алексеем Навальным Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Соответствующий список опубликован на официальном сайте совета.

«В новые списки вошли исправительные колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до своей смерти, исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3. <…> Кроме того, в Совет постановили включить таких представителей судебной власти, как Андрей Суворов, Кирилл Никифоров, а также Евгению Николаеву и Наталью Дударь», — отмечается на сайте.

Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и все они так или иначе были связаны с судебным приговором. Кроме того, в список также включены представители Минюст РФ и ряд российских чиновников.

Евросоюз напомнил, что в настоящий момент под санкциями, связанных с правами человека, находятся 104 физические и юридические лица, а также 23 организациям из разных стран.

Алексей Навальный скончался в исправительной колонии ЯНАО 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Официальной версией смерти называют разрыв тромба. Навальный был похоронен в Москве 1 марта. На Западе начали обвинять Россию в его убийстве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что смерть Навального является отличным поводом для разжигания конфликта на Украине. В России отмечали, что никак не причастны к смерти Навального.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Соответствующий список опубликован на официальном сайте совета. «В новые списки вошли исправительные колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до своей смерти, исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3. <…> Кроме того, в Совет постановили включить таких представителей судебной власти, как Андрей Суворов, Кирилл Никифоров, а также Евгению Николаеву и Наталью Дударь», — отмечается на сайте. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и все они так или иначе были связаны с судебным приговором. Кроме того, в список также включены представители Минюст РФ и ряд российских чиновников. Евросоюз напомнил, что в настоящий момент под санкциями, связанных с правами человека, находятся 104 физические и юридические лица, а также 23 организациям из разных стран. Алексей Навальный скончался в исправительной колонии ЯНАО 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Официальной версией смерти называют разрыв тромба. Навальный был похоронен в Москве 1 марта. На Западе начали обвинять Россию в его убийстве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что смерть Навального является отличным поводом для разжигания конфликта на Украине. В России отмечали, что никак не причастны к смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...