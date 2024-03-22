ЕС ввел персональные санкции из-за смерти Навального*

22 марта 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

ЕС ввел персональные санкции в отношении 33 лиц и двух колоний, связанных с Алексеем Навальным Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Навальный* скончался в колонии Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Соответствующий список опубликован на официальном сайте совета. «В новые списки вошли исправительные колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до своей смерти, исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3. <…> Кроме того, в Совет постановили включить таких представителей судебной власти, как Андрей Суворов, Кирилл Никифоров, а также Евгению Николаеву и Наталью Дударь», — отмечается на сайте. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и все они так или иначе были связаны с судебным приговором. Кроме того, в список также включены представители Минюст РФ и ряд российских чиновников. Евросоюз напомнил, что в настоящий момент под санкциями, связанных с правами человека, находятся 104 физические и юридические лица, а также 23 организациям из разных стран. Алексей Навальный скончался в исправительной колонии ЯНАО 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Официальной версией смерти называют разрыв тромба. Навальный был похоронен в Москве 1 марта. На Западе начали обвинять Россию в его убийстве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что смерть Навального является отличным поводом для разжигания конфликта на Украине. В России отмечали, что никак не причастны к смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз принял персональные санкции в отношении 33 человек и двух российских исправительных колоний в связи со смертью Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). Соответствующий список опубликован на официальном сайте совета. «В новые списки вошли исправительные колонии, где Алексей Навальный содержался с июня 2022 года до своей смерти, исправительная колония ИК-6 и исправительная колония строгого режима ИК-3. <…> Кроме того, в Совет постановили включить таких представителей судебной власти, как Андрей Суворов, Кирилл Никифоров, а также Евгению Николаеву и Наталью Дударь», — отмечается на сайте. Всех этих людей в ЕС считают причастными к смерти Навального и все они так или иначе были связаны с судебным приговором. Кроме того, в список также включены представители Минюст РФ и ряд российских чиновников. Евросоюз напомнил, что в настоящий момент под санкциями, связанных с правами человека, находятся 104 физические и юридические лица, а также 23 организациям из разных стран. Алексей Навальный скончался в исправительной колонии ЯНАО 16 февраля. После прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Официальной версией смерти называют разрыв тромба. Навальный был похоронен в Москве 1 марта. На Западе начали обвинять Россию в его убийстве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что смерть Навального является отличным поводом для разжигания конфликта на Украине. В России отмечали, что никак не причастны к смерти Навального. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов