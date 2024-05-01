Парламент Грузии объявил красный уровень опасности на фоне протестов

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности. Сотрудникам предписано покинуть здание в целях безопасности.
«Протестующие парализовали центр Тбилиси. Все сотрудники парламента Грузии, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата законодательного органа, обязаны покинуть здание», — сообщает «Интерфакс».
В Тбилиси уже несколько часов продолжается противостояние между протестующими и полицией. Демонстранты пытаются проникнуть в здание парламента. Сотрудники МВД применяют слезоточивый газ, а протестующие бросают в них камни и бутылки.
Парламент Грузии 1 мая принял закон об иноагентах во втором чтении. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.
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