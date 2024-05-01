Парламент Грузии объявил красный уровень опасности на фоне протестов

02 мая 2024 в 02:24 Размер текста - 17 +

Протестующие бросают в полицию камни Фото: Наталья Борисова © URA.RU В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности. Сотрудникам предписано покинуть здание в целях безопасности. «Протестующие парализовали центр Тбилиси. Все сотрудники парламента Грузии, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата законодательного органа, обязаны покинуть здание», — сообщает «Интерфакс». В Тбилиси уже несколько часов продолжается противостояние между протестующими и полицией. Демонстранты пытаются проникнуть в здание парламента. Сотрудники МВД применяют слезоточивый газ, а протестующие бросают в них камни и бутылки. Парламент Грузии 1 мая принял закон об иноагентах во втором чтении. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности. Сотрудникам предписано покинуть здание в целях безопасности. «Протестующие парализовали центр Тбилиси. Все сотрудники парламента Грузии, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата законодательного органа, обязаны покинуть здание», — сообщает «Интерфакс». В Тбилиси уже несколько часов продолжается противостояние между протестующими и полицией. Демонстранты пытаются проникнуть в здание парламента. Сотрудники МВД применяют слезоточивый газ, а протестующие бросают в них камни и бутылки. Парламент Грузии 1 мая принял закон об иноагентах во втором чтении. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.