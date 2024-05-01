01 мая 2024

Парламент Грузии объявил красный уровень опасности на фоне протестов

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Протестующие бросают в полицию камни Фото:

В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности. Сотрудникам предписано покинуть здание в целях безопасности.

«Протестующие парализовали центр Тбилиси. Все сотрудники парламента Грузии, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата законодательного органа, обязаны покинуть здание», — сообщает «Интерфакс».

В Тбилиси уже несколько часов продолжается противостояние между протестующими и полицией. Демонстранты пытаются проникнуть в здание парламента. Сотрудники МВД применяют слезоточивый газ, а протестующие бросают в них камни и бутылки.

Парламент Грузии 1 мая принял закон об иноагентах во втором чтении. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.

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В парламенте Грузии объявлен красный уровень опасности. Сотрудникам предписано покинуть здание в целях безопасности. «Протестующие парализовали центр Тбилиси. Все сотрудники парламента Грузии, за исключением лиц, определенных руководителем аппарата законодательного органа, обязаны покинуть здание», — сообщает «Интерфакс». В Тбилиси уже несколько часов продолжается противостояние между протестующими и полицией. Демонстранты пытаются проникнуть в здание парламента. Сотрудники МВД применяют слезоточивый газ, а протестующие бросают в них камни и бутылки. Парламент Грузии 1 мая принял закон об иноагентах во втором чтении. Заседание проходило на фоне акций протеста жителей против принятия законопроекта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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