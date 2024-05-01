Клычков: в Орловской области из-за БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

В Орловской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры в результате обезвреживания украинских беспилотников. Инцидент привел к нарушению электроснабжения в некоторых районах, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время обезвреживания [вражеских БПЛА] были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», —
Согласно словам губернатора, на месте задействованы оперативные службы. Работы над восстановлением электроснабжения уже ведутся.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.