01 мая 2024

Клычков: в Орловской области из-за БПЛА повреждена энергетическая инфраструктура

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Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, провода, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, изоляторы, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Работы над восстановлением электроснабжения ведутся Фото:

В Орловской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры в результате обезвреживания украинских беспилотников. Инцидент привел к нарушению электроснабжения в некоторых районах, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«На территории Глазуновского и Свердловского районов во время обезвреживания [вражеских БПЛА] были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — рассказал Клычков в своем telegram-канале.

Согласно словам губернатора, на месте задействованы оперативные службы. Работы над восстановлением электроснабжения уже ведутся.

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В Орловской области произошло повреждение энергетической инфраструктуры в результате обезвреживания украинских беспилотников. Инцидент привел к нарушению электроснабжения в некоторых районах, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. «На территории Глазуновского и Свердловского районов во время обезвреживания [вражеских БПЛА] были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Что привело к частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений», — рассказал Клычков в своем telegram-канале. Согласно словам губернатора, на месте задействованы оперативные службы. Работы над восстановлением электроснабжения уже ведутся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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