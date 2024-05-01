01 мая 2024

Медведчук: Турчинов организовал сожжение людей в Одессе в 2014 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Медведчук рассказал о совещании по подготовке массового убийства в Одессе Фото:

В 2014 году Александр Турчинов был исполняющим обязанности президента. Он спланировал и организовал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов, а экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-глава Днепропетровской мэрии Игорь Коломойский и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий помогли в этом. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

«Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — рассказал Медведчук ТАСС.

По его словам, это была спланированная акция устрашения, доставку ее исполнителей организовывали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный «Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за „успешное“ ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области». Медведчук считает, что, из-за незаинтересованности «западной „демократии“» этой трагедией, ее идеологи, заказчики и исполнители очевидны.

Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией.

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В 2014 году Александр Турчинов был исполняющим обязанности президента. Он спланировал и организовал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов, а экс-глава МВД Арсен Аваков, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-глава Днепропетровской мэрии Игорь Коломойский и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий помогли в этом. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота. В обсуждении принимали участие [бывшие] глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также глава Днепропетровской областной государственной администрации Игорь Коломойский», — рассказал Медведчук ТАСС. По его словам, это была спланированная акция устрашения, доставку ее исполнителей организовывали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный «Игорь Палица, который руководил акцией на месте и за „успешное“ ее проведение 6 мая 2014 года был назначен губернатором Одесской области». Медведчук считает, что, из-за незаинтересованности «западной „демократии“» этой трагедией, ее идеологи, заказчики и исполнители очевидны. Владимир Зеленский станет последним президентом Украины, заявил Медведчук. Он обвинил действующего украинского лидера в разрушении страны, а также в нарушении обещаний о дружбе с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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