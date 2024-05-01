Тюменский Дворец спорта закроют до конца года

02 мая 2024 в 04:45 Размер текста - 17 +

Тюменский Дворец спорта закроют до декабря 2024 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дворец спорта на улице Розы Люксембург, 12 в Тюмени закроют в мае 2024 года. До декабря там запланирован капитальный ремонт, сообщили в региональном департаменте спорта. «Начало ремонтных работ во Дворце спорта на улице Розы Люксембург, 12 назначено на май 2024 года. Окончание запланировано на декабрь 2024 года», — рассказали 72.RU в ведомстве. Всего на капитальный ремонт здания будет потрачено 660 миллионов рублей. Точные даты начала и окончания неизвестны. Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. В декабре 2022 года здание закрывали, чтобы специалисты провели исследование конструкции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дворец спорта на улице Розы Люксембург, 12 в Тюмени закроют в мае 2024 года. До декабря там запланирован капитальный ремонт, сообщили в региональном департаменте спорта. «Начало ремонтных работ во Дворце спорта на улице Розы Люксембург, 12 назначено на май 2024 года. Окончание запланировано на декабрь 2024 года», — рассказали 72.RU в ведомстве. Всего на капитальный ремонт здания будет потрачено 660 миллионов рублей. Точные даты начала и окончания неизвестны. Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. В декабре 2022 года здание закрывали, чтобы специалисты провели исследование конструкции.