01 мая 2024
30 апреля 2024

Тюменский Дворец спорта закроют до конца года

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменский Дворец спорта закроют до декабря 2024 года Фото:

Дворец спорта на улице Розы Люксембург, 12 в Тюмени закроют в мае 2024 года. До декабря там запланирован капитальный ремонт, сообщили в региональном департаменте спорта.

«Начало ремонтных работ во Дворце спорта на улице Розы Люксембург, 12 назначено на май 2024 года. Окончание запланировано на декабрь 2024 года», — рассказали 72.RU в ведомстве.

Всего на капитальный ремонт здания будет потрачено 660 миллионов рублей. Точные даты начала и окончания неизвестны.

Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. В декабре 2022 года здание закрывали, чтобы специалисты провели исследование конструкции.

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Дворец спорта на улице Розы Люксембург, 12 в Тюмени закроют в мае 2024 года. До декабря там запланирован капитальный ремонт, сообщили в региональном департаменте спорта. «Начало ремонтных работ во Дворце спорта на улице Розы Люксембург, 12 назначено на май 2024 года. Окончание запланировано на декабрь 2024 года», — рассказали 72.RU в ведомстве. Всего на капитальный ремонт здания будет потрачено 660 миллионов рублей. Точные даты начала и окончания неизвестны. Власти Тюменской области хотят выделить 285 миллионов рублей на ремонт Дворца спорта на улице Розы Люксембург. В декабре 2022 года здание закрывали, чтобы специалисты провели исследование конструкции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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