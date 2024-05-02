Депутат Госдумы предупредила россиян о миллионных штрафах перед 9 Мая

Депутат Занко: за публичную порчу георгиевской ленты предусмотрены срок и штраф

02 мая 2024 в 07:31 Размер текста - 17 +

Георгиевская лента приравнена к символам воинской славы с 2022 года Фото: Илья Московец © URA.RU Человек может быть оштрафован до пяти миллионов рублей или лишен свободы до пяти лет за публичную порчу георгиевской ленты. Об этом напомнила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко. «Максимальное наказание при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо Интернета — штраф в пять миллионов рублей или пять лет лишения свободы», — заявила Ольга Занко, ее слова приводит РИА Новости. Депутат сообщила, что штрафа стоит бояться, если у человека был мотив осквернить символ. Если ленточка случайно упала, то наказания за это не будет. Она отметила, что носить ленту надо с уважением. Самое лучшее место для нее — на груди. Депутат не рекомендует крепить символ снаружи автомобиля, на сумках и животных. В автомобиле лучше прикрепить ленту внутри салона. Таким образом она дольше будет сохранять вид. Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал закон. Согласно ему, георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. Поэтому использовать ее можно только для целей, связанных с исторической памятью. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Человек может быть оштрафован до пяти миллионов рублей или лишен свободы до пяти лет за публичную порчу георгиевской ленты. Об этом напомнила председатель центрального штаба «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Занко. «Максимальное наказание при осквернении символа группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ либо Интернета — штраф в пять миллионов рублей или пять лет лишения свободы», — заявила Ольга Занко, ее слова приводит РИА Новости. Депутат сообщила, что штрафа стоит бояться, если у человека был мотив осквернить символ. Если ленточка случайно упала, то наказания за это не будет. Она отметила, что носить ленту надо с уважением. Самое лучшее место для нее — на груди. Депутат не рекомендует крепить символ снаружи автомобиля, на сумках и животных. В автомобиле лучше прикрепить ленту внутри салона. Таким образом она дольше будет сохранять вид. Президент России Владимир Путин в 2022 году подписал закон. Согласно ему, георгиевская лента приравнивается к символам воинской славы. Поэтому использовать ее можно только для целей, связанных с исторической памятью.