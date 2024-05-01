В мэрии Сургута нашли замену начальнику инвеступравления, ушедшему в отставку

Назначение нового начальника запланировано на середину мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Сургута (ХМАО) нашли замену начальнику управления инвестиций Дмитрию Колунину, ушедшему в отставку. На его место планируют назначить Екатерину Борисову, которая сейчас занимает должность руководителя отдела развития предпринимательства, сообщил URA.RU источник из политического истеблишмента города.

«Борисова сейчас в отпуске. Выйти на работу должна в середине мая уже на новую должность. Вопрос с ее назначением практически решен. Она много лет работает в администрации, отвечая за развитие предпринимательства. Так что должна справиться и с новым назначением», — сообщил собеседник.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в городскую администрацию. Был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления инвестиций Сургута Дмитрий Колунин ушел в отставку. Он получил должность в нефтяной компании, которая принадлежит депутату окружной думы Михаилу Сердюку.