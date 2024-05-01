01 мая 2024
30 апреля 2024

В мэрии Сургута нашли замену начальнику инвеступравления, ушедшему в отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Назначение нового начальника запланировано на середину мая Фото:

В мэрии Сургута (ХМАО) нашли замену начальнику управления инвестиций Дмитрию Колунину, ушедшему в отставку. На его место планируют назначить Екатерину Борисову, которая сейчас занимает должность руководителя отдела развития предпринимательства, сообщил URA.RU источник из политического истеблишмента города.

«Борисова сейчас в отпуске. Выйти на работу должна в середине мая уже на новую должность. Вопрос с ее назначением практически решен. Она много лет работает в администрации, отвечая за развитие предпринимательства. Так что должна справиться и с новым назначением», — сообщил собеседник.

Для уточнения информации журналист агентства обратился в городскую администрацию. Был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления инвестиций Сургута Дмитрий Колунин ушел в отставку. Он получил должность в нефтяной компании, которая принадлежит депутату окружной думы Михаилу Сердюку.

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В мэрии Сургута (ХМАО) нашли замену начальнику управления инвестиций Дмитрию Колунину, ушедшему в отставку. На его место планируют назначить Екатерину Борисову, которая сейчас занимает должность руководителя отдела развития предпринимательства, сообщил URA.RU источник из политического истеблишмента города. «Борисова сейчас в отпуске. Выйти на работу должна в середине мая уже на новую должность. Вопрос с ее назначением практически решен. Она много лет работает в администрации, отвечая за развитие предпринимательства. Так что должна справиться и с новым назначением», — сообщил собеседник. Для уточнения информации журналист агентства обратился в городскую администрацию. Был направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что начальник управления инвестиций Сургута Дмитрий Колунин ушел в отставку. Он получил должность в нефтяной компании, которая принадлежит депутату окружной думы Михаилу Сердюку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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