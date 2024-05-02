В США предположили, кто организовал массовое убийство в Одессе

Антивоенный активист Ганьон: столкновения в Одессе в 2014 году спланировало ЦРУ

02 мая 2024 в 09:13 Размер текста - 17 +

Ганьон заявил, что ЦРУ и СБУ, которые могут быть причастны к убийствам в Одессе, были хорошо подготовлены Фото: ИТАР-ТАСС/ Андрей Боровский Массовое убийство мирных жителей в Одессе во время столкновений в 2014 году могло быть организовано Центральным разведывательным управление (ЦРУ) и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон. «Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ и, возможно, британская разведывательная служба MI6», — передает РИА Новости слова Ганьона. Он отметил, что убийство людей было хорошо спланировано. Кроме того, по мнению антивоенного активиста, также могли быть задействованы в преступлении другие организации США. Ганьон уточнил, что исполнители убийства были хорошо подготовлены, у них были «коктейли Молотова» для подрыва Дома профсоюзов. Правоохранители, в свою очередь, ничего не предпринимали, чтобы их остановить. Они арестовывали людей, которые находились внутри подожженного здания, а не тех, кто нападал на них. Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых кровавых эпизодов в ходе противостояний сторонников и противников «евромайдана», которые начались в конце 2013 года. Эти события вызвали резкую критику со стороны России, которая обвинила украинские власти в действиях, приведших к трагедии, и призвала международное сообщество и правозащитные организации провести тщательное расследование. Официальные данные Главного управления внутренних дел (ГУР) Украины в Одесской области свидетельствуют о 48 погибших, среди которых были семь женщин и один ребенок. Многие из жертв умерли в результате пожара в Доме профсоюзов. Однако существуют предположения отдельных украинских политиков о том, что фактическое количество жертв может быть значительно больше заявленного. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что новой целью спецоперации на Украине является отстаивание памяти и возращение чести и славы погибших в Одессе людей. Он добавил, что виновные в беспорядках до сих пор не найдены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Массовое убийство мирных жителей в Одессе во время столкновений в 2014 году могло быть организовано Центральным разведывательным управление (ЦРУ) и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил американский антивоенный активист и координатор Глобальной сети против оружия и ядерной энергии в космосе Брюс Ганьон. «Я бы предположил, что за этим стояли ЦРУ и СБУ и, возможно, британская разведывательная служба MI6», — передает РИА Новости слова Ганьона. Он отметил, что убийство людей было хорошо спланировано. Кроме того, по мнению антивоенного активиста, также могли быть задействованы в преступлении другие организации США. Ганьон уточнил, что исполнители убийства были хорошо подготовлены, у них были «коктейли Молотова» для подрыва Дома профсоюзов. Правоохранители, в свою очередь, ничего не предпринимали, чтобы их остановить. Они арестовывали людей, которые находились внутри подожженного здания, а не тех, кто нападал на них. Столкновения в Одессе 2 мая 2014 года стали одним из самых кровавых эпизодов в ходе противостояний сторонников и противников «евромайдана», которые начались в конце 2013 года. Эти события вызвали резкую критику со стороны России, которая обвинила украинские власти в действиях, приведших к трагедии, и призвала международное сообщество и правозащитные организации провести тщательное расследование. Официальные данные Главного управления внутренних дел (ГУР) Украины в Одесской области свидетельствуют о 48 погибших, среди которых были семь женщин и один ребенок. Многие из жертв умерли в результате пожара в Доме профсоюзов. Однако существуют предположения отдельных украинских политиков о том, что фактическое количество жертв может быть значительно больше заявленного. Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что новой целью спецоперации на Украине является отстаивание памяти и возращение чести и славы погибших в Одессе людей. Он добавил, что виновные в беспорядках до сих пор не найдены.