В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен.
«В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал.
В Кургане полностью снесли долгострой рядом с Бурово-Петровским мостом
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В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен. «В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал.