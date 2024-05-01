01 мая 2024

В Кургане полностью снесли долгострой, который был заморожен более чем на 10 лет. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снесенный долгострой на улице Аргентовского. Курган
На месте снесенного недостроя планируют возвести новый дом Фото:

В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен.

«В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал.

Снесенный долгострой на улице Аргентовского. Курган
В Кургане полностью снесли долгострой рядом с Бурово-Петровским мостом
Фото:
Снесенный долгострой на улице Аргентовского. Курган
На его месте планируется строительство нового дома
Фото:
Стройка «Эверест» по ул. Урицкого. Курган
Так недострой выглядел в феврале 2024 года
Фото:
Стройки. Курган
Дом начали сносить в марте
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен. «В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...