В Кургане полностью снесли долгострой, который был заморожен более чем на 10 лет. Фото, видео

02 мая 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

На месте снесенного недостроя планируют возвести новый дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен. «В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал. В Кургане полностью снесли долгострой рядом с Бурово-Петровским мостом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На его месте планируется строительство нового дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Так недострой выглядел в феврале 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дом начали сносить в марте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане полностью снесли кирпичный долгострой в районе Бурово-Петровского моста. Об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте демонтажных работ. Компания «Эверест» занялась строительством девятиэтажного дома по улице Аргентовского, 125 еще в 2013 году, однако проект был заморожен. «В Кургане полностью снесли недостроенный дом по улице Аргентовского, 125. Спецтехника разравняла площадку и вывезла строительный мусор», — передает корреспондент. До демонтажа дом был построен до четырех этажей. Ранее URA.RU писало, что в Кургане разморозили стройку, которую не могли закончить более десяти лет. В компании «Эверест» заявляли, что объект находился в консервации и на его месте будет продолжено строительство. Завершить работы планируют в первом квартале 2027 года. До этого застройщик заявлял о необходимости проведения исследований, чтобы понять, сколько рядов кирпича придется сносить для продолжения строительства дома. Инсайдеры агентства заявляли, что недострой будут полностью демонтировать. Застройщик «Эверест» данную информацию отрицал.