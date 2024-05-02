США сорвали встречу минфинов и ЦБ БРИКС, не пустив на нее Россию

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Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, флаг сша
США вовремя не выдали визы министрам финансов РФ Фото:

Встреча делегаций министерства финансов и председателей Банка России стран БРИКС на весенних министерских встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне была сорвана, потому что США поздно выдали визы участникам конференции. Об этом сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

«Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. <…> Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — передает РИА Новости слова Можина. Он добавил, что такое отношение США является проявлением подлости и низости, которые доходят до садизма.

Исполнительный директор объяснил, что в нужные сроки Вашингтон выдал визы только младшим сотрудникам Банка России, а представители Минфина могли получить их только 16 апреля. В это время конференция уже шла, и командировки министров были отменены. Также Можин отметил, что не представляет, чтобы в РФ могли так себя повести по отношению к иностранным делегациям, это является вопросом культуры. Он добавил, что США и Россия разные в этом плане.

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Встреча делегаций министерства финансов и председателей Банка России стран БРИКС на весенних министерских встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне была сорвана, потому что США поздно выдали визы участникам конференции. Об этом сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин. «Должны были приехать заместитель министра финансов Иван Чебесков и первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин. Они подали заявления на визы. <…> Кстати, как раз на вторник была назначена встреча заместителей министров финансов и председателей ЦБ стран БРИКС, которая оказалась сорвана», — передает РИА Новости слова Можина. Он добавил, что такое отношение США является проявлением подлости и низости, которые доходят до садизма. Исполнительный директор объяснил, что в нужные сроки Вашингтон выдал визы только младшим сотрудникам Банка России, а представители Минфина могли получить их только 16 апреля. В это время конференция уже шла, и командировки министров были отменены. Также Можин отметил, что не представляет, чтобы в РФ могли так себя повести по отношению к иностранным делегациям, это является вопросом культуры. Он добавил, что США и Россия разные в этом плане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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