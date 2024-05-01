Скелет человека год пробыл в пруду Екатеринбурга

Скелетированные останки человека нашли у пирса вечером 1 мая
Скелет человека, который нашли в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга вечером 1 мая, находился в воде около года. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.
«Скелетированные останки, найденные у пирса, принадлежат взрослому человеку. Предположительно, это мужчина. В пруду он пробыл не менее года», — поделился собеседник агентства.
По его словам, внешних повреждений на скелете нет. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
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