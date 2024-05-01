01 мая 2024

Скелет человека год пробыл в пруду Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация проекта кластера «Вода и Завод» и фестиваля «ВИЗ.00». Екатеринбург, верх исетский пруд, город, екатеринбург , водоем
Скелетированные останки человека нашли у пирса вечером 1 мая Фото:

Скелет человека, который нашли в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга вечером 1 мая, находился в воде около года. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«Скелетированные останки, найденные у пирса, принадлежат взрослому человеку. Предположительно, это мужчина. В пруду он пробыл не менее года», — поделился собеседник агентства.

По его словам, внешних повреждений на скелете нет. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.

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Скелет человека, который нашли в Верх-Исетском пруду Екатеринбурга вечером 1 мая, находился в воде около года. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «Скелетированные останки, найденные у пирса, принадлежат взрослому человеку. Предположительно, это мужчина. В пруду он пробыл не менее года», — поделился собеседник агентства. По его словам, внешних повреждений на скелете нет. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу СУ СК по Свердловской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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