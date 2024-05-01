Челябинский депутат Гладышева проиграла суд за мандат

02 мая 2024 в 12:05 Размер текста - 17 +

Досрочно лишенная полномочий экс-депутат Ирина Гладышева проиграла процесс, в котором оспаривала решение Центрального райсовета Челябинска о досрочном лишении полномочий. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел. «Решение по делу вынесено. В удовлетворении административного иска отказано», — пояснили URA.RU в Центральном районном суде. Решение о досрочном прекращении полномочий Гладышевой и еще одного депутата, Марселя Хазиева, их коллеги приняли 22 декабря 2023 года. Поводом для этого стало решение городской думы Челябинска, предписывающее лишать мандата народных избранников, на протяжении шести месяцев игнорирующих заседания совета. Хазиев прислал справку, что вернуться из-за границы ему мешает работа, но депутатов она не убедила. Гладышева возражала лично, но на ход голосования повлиять не смогла. Первой в Челябинске потеряла мандат представлявшая в думе Тракторозаводский районный совет Эльнара Габайдулина. По тем же основаниям лишили полномочий депутата Советского района Андрея Силиванова.