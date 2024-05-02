Казахстан принял закон о транспортировке российской нефти в Китай

02 мая 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

РФ будет перекачивать 10 млн тонн нефти в год в КНР через Казахстан Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Так ратифицируется протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в плане переправки нефти через территорию республики. Об этом сообщил сенатский комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. «Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — передает ТАСС. Срок действия соглашения заканчивается 1 января 2034 года. Согласно протоколу, который был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, долгосрочная перспектива транспортировки нефти предусмотрена объемом 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ занимается компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики. Поправки в соглашение предусматривают работу второго участка маршрута ТОН-2 («Туймазы — Омск — Новосибирск-2»). Кроме того, с 2024 по 2033 год ожидаемая выручка за транспортировку российской нефти через Казахстан в Китай составит свыше 1,7 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Россия сможет поставлять нефть в другие страны, несмотря на санкции Евросоюза. Это решение связано с тем, что европейская сторона не хочет усугублять негативные последствия для энергетической и продовольственной безопасности. Исключения по поставкам нефти касаются таких госкомпаний РФ, как «Совкомфлот», «Роснефть» и «Газпром». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Так ратифицируется протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в плане переправки нефти через территорию республики. Об этом сообщил сенатский комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. «Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — передает ТАСС. Срок действия соглашения заканчивается 1 января 2034 года. Согласно протоколу, который был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, долгосрочная перспектива транспортировки нефти предусмотрена объемом 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ занимается компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики. Поправки в соглашение предусматривают работу второго участка маршрута ТОН-2 («Туймазы — Омск — Новосибирск-2»). Кроме того, с 2024 по 2033 год ожидаемая выручка за транспортировку российской нефти через Казахстан в Китай составит свыше 1,7 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Россия сможет поставлять нефть в другие страны, несмотря на санкции Евросоюза. Это решение связано с тем, что европейская сторона не хочет усугублять негативные последствия для энергетической и продовольственной безопасности. Исключения по поставкам нефти касаются таких госкомпаний РФ, как «Совкомфлот», «Роснефть» и «Газпром».