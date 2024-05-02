Казахстан принял закон о транспортировке российской нефти в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Качалки. Сургут, газ, газпром, топливо, роснефть, качалка, экономика, нефть, месторождение, нефтедобыча, добыча нефти, природные ресурсы, лукоил, сургутнефтегаз, куст нефтегазовый, цены на нефть
РФ будет перекачивать 10 млн тонн нефти в год в КНР через Казахстан Фото:

Депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Так ратифицируется протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в плане переправки нефти через территорию республики. Об этом сообщил сенатский комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.

«Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — передает ТАСС. Срок действия соглашения заканчивается 1 января 2034 года.

Согласно протоколу, который был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, долгосрочная перспектива транспортировки нефти предусмотрена объемом 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ занимается компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики.

Поправки в соглашение предусматривают работу второго участка маршрута ТОН-2 («Туймазы — Омск — Новосибирск-2»). Кроме того, с 2024 по 2033 год ожидаемая выручка за транспортировку российской нефти через Казахстан в Китай составит свыше 1,7 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что Россия сможет поставлять нефть в другие страны, несмотря на санкции Евросоюза. Это решение связано с тем, что европейская сторона не хочет усугублять негативные последствия для энергетической и продовольственной безопасности. Исключения по поставкам нефти касаются таких госкомпаний РФ, как «Совкомфлот», «Роснефть» и «Газпром».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Сената парламента Казахстана приняли законопроект, согласно которому транспортировка российской нефти в Китай будет проходить до 1 января 2034 года. Так ратифицируется протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в плане переправки нефти через территорию республики. Об этом сообщил сенатский комитет по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. «Казахстанская сторона будет облагать услуги по транспортировке нефти по указанным в соглашении маршрутам налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке», — передает ТАСС. Срок действия соглашения заканчивается 1 января 2034 года. Согласно протоколу, который был принят в июне 2023 года в Санкт-Петербурге, долгосрочная перспектива транспортировки нефти предусмотрена объемом 10 миллионов тонн в год. Реализацией соглашения от стороны РФ занимается компания «Роснефть», от стороны Казахстана — министерство энергетики. Поправки в соглашение предусматривают работу второго участка маршрута ТОН-2 («Туймазы — Омск — Новосибирск-2»). Кроме того, с 2024 по 2033 год ожидаемая выручка за транспортировку российской нефти через Казахстан в Китай составит свыше 1,7 млрд долларов. Ранее сообщалось, что Россия сможет поставлять нефть в другие страны, несмотря на санкции Евросоюза. Это решение связано с тем, что европейская сторона не хочет усугублять негативные последствия для энергетической и продовольственной безопасности. Исключения по поставкам нефти касаются таких госкомпаний РФ, как «Совкомфлот», «Роснефть» и «Газпром».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...