ЕС разрешил компаниям РФ поставлять нефть в другие страны

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Компании «Роснефть» и «Газпром» смогут поставлять нефть в третьи страны Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтяные компании из России смогут поставлять нефть в третьи страны несмотря на санкции ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Совета Евросоюза.

«Союз продлил действие исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, говорится в сообщении. Данное решение связано с тем, что Европа не хочет усугублять негативные последствия для сфер продовольствия и энергетической безопасности. В частности, исключения касаются таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром» и «Совкомфлот».

Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся сельскохозяйственной продукции, с некоторыми российскими банками. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.

Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения Запада вредят им самим. Например, в ФРГ признали, что санкции против РФ являются болезненными для экономики. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.

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Нефтяные компании из России смогут поставлять нефть в третьи страны несмотря на санкции ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Совета Евросоюза. «Союз продлил действие исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, говорится в сообщении. Данное решение связано с тем, что Европа не хочет усугублять негативные последствия для сфер продовольствия и энергетической безопасности. В частности, исключения касаются таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром» и «Совкомфлот». Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся сельскохозяйственной продукции, с некоторыми российскими банками. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза. Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения Запада вредят им самим. Например, в ФРГ признали, что санкции против РФ являются болезненными для экономики. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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