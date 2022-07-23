ЕС разрешил компаниям РФ поставлять нефть в другие страны

Компании «Роснефть» и «Газпром» смогут поставлять нефть в третьи страны Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нефтяные компании из России смогут поставлять нефть в третьи страны несмотря на санкции ЕС. Об этом говорится на официальном сайте Совета Евросоюза.

«Союз продлил действие исключения из запрета на совершение сделок с некоторыми государственными структурами в отношении сделок с сельскохозяйственной продукцией и транспортировкой нефти в третьи страны, говорится в сообщении. Данное решение связано с тем, что Европа не хочет усугублять негативные последствия для сфер продовольствия и энергетической безопасности. В частности, исключения касаются таких российских госкомпаний, как «Роснефть», «Газпром» и «Совкомфлот».

Евросоюз частично ослабляет санкции против России и разрешает совершать сделки, касающиеся сельскохозяйственной продукции, с некоторыми российскими банками. Об этом сообщается на официальном сайте Евросоюза.

Страны Евросоюза ввели антироссийские санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения Запада вредят им самим. Например, в ФРГ признали, что санкции против РФ являются болезненными для экономики. Целями спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу, заявлял президент РФ Владимир Путин.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!