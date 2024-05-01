Мигранты не дают играть тюменским детям на уличных спортплощадках

Иностранцы не пускают детей на спортплощадки Тюмени Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени мигранты из стран ближнего зарубежья устраивают футбольные матчи на открытых спортплощадках, не пуская туда детей из местных ЖК. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию.

«Мы живем в заречных микрорайонах. Как только на улице стало тепло, во дворах появились группы мигрантов, которые устраивают футбольные матчи на наших спортплощадках. А наших детей туда, получается, не пускают. Некоторые иностранцы при этом громко ругаются матом и слушают свою национальную музыку. На замечания никак не реагируют», — сообщила агентству одна из жительниц Тюмени.

Информация об иностранцах, которые не пускают детей на спортплощадки, была также опубликована в telegram-канале «ЧП Тюмень». «Мигранты нападают на тюменцев и выгоняют детей с игровых площадок. Один из таких случаев произошел в микрорайоне „Ямальский-2“. Иностранный специалист начал распускать руки, ему не понравилось, что его снимают на телефон. Совсем обнаглели», — написал анонимный автор публикации.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее URA.RU писало о том, что жители тюменских микрорайонов начали объединяться в дружины для защиты детских и спортивных площадок от посторонних. В том числе, мигрантов из стран СНГ.