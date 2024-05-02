Теолог нашел след антиглобалистов в знаках, которыми осквернили могилу дятловцев

2 февраля, в день гибели группы, с памятником на Михайловском кладбище все было в порядке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

В символах и надписях, которые неизвестные вандалы начертили на могиле туристов-дятловцев в Екатеринбурге, прослеживается антиглобалистский посыл. Таким мнением с URA.RU поделился доцент кафедры теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин.

«На первый взгляд написана бессмыслица, но если глубоко покопаться, читается антиглобалистский подтекст. Перевернутая пирамида напоминает ту, что изображена на купюре в один доллар, но только там она в обычном виде. Это масонский символ называется Всевидящее око или лучезарная дельта. Символизирует великого Архитектора Вселенной, наблюдающего за трудами вольных каменщиков», — рассказал Старостин.

Ученый считает, что перевернутую пирамиду можно истолковать как антимасонскую идею. Бессвязные слова «глобалистам», «смерть проклятым элитным» наталкивают на мысль, что авторы послания — антиглобалисты. Также на памятнике начертаны запрещенные в России свастика и руны, которые использовались для обозначения нацистской организации СС, и слово «фашисты». В связке со словами «ссыкло» (трусы), «ворье» (воры) и «чикатила» (убийцы) они могут содержать и антифашистский контекст.

«Возможно, это выступление против глобальных движений, идей, проектов, которые стремятся поставить человечество под контроль, объединить под своей властью. Этого хотели и масоны, и фашисты, и теперь глобалисты. Изображение мужского полового органа свидетельствует об адресе, куда автор послания адресует эти движения. Слова „космос заждался“, видимо, опять же указывает, куда глобалисты должны улететь», — рассуждает теолог.

То, что вандалы использовали для своих посланий надгробие советских туристов, ученого озадачило. Он предположил, что, поскольку история гибели группы Игоря Дятлова - известный феномен, связанный с Уралом, осквернители захотели так привлечь к себе внимание.

Оскверненную могилу первым заметил екатеринбургский историк Николай Неуймин и сообщил об этом общественности. Он допускает, что над захоронением могли надругаться месяц-два назад. Делом вандалов сейчас занимается полиция.