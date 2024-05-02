Риелтор назвал квартиры, которые сложнее всего продать в ХМАО

Риелтор Кравцов: в ХМАО сложнее всего продаются трехкомнатные квартиры

03 мая 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Сложнее всего в ХМАО продаются трехкомнатные квартиры и жилье большей площади Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе наибольшие трудности с продажей испытывают владельцы трехкомнатных квартир и жилья большей площади, сообщил агентству URA.RU сургутский риелтор Денис Кравцов. По его словам, спрос на такие объекты значительно ниже, чем на более компактное жилье. «Сейчас большие квартиры по три комнаты и больше достаточно сложно продаются. Если брать в сравнение с теми же однокомнатными, двухкомнатными или студиями, спрос на большое жилье гораздо меньший», — поясняет Кравцов. Продажа больших квартир осложняется также из-за условий ипотечного кредитования. Высокая стоимость таких объектов часто не позволяет воспользоваться некоторыми льготными программами ипотеки, а при стандартных условиях кредитования покупателей ожидают повышенные процентные ставки и ежемесячные платежи. «В нашем регионе льготная ипотека [по программе господдержки] до шести миллионов. И сверху нужно иметь еще и первоначальный взнос», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры в ХМАО подорожали больше всего. Тогда речь шла о вторичной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья за год выросла на 13%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе наибольшие трудности с продажей испытывают владельцы трехкомнатных квартир и жилья большей площади, сообщил агентству URA.RU сургутский риелтор Денис Кравцов. По его словам, спрос на такие объекты значительно ниже, чем на более компактное жилье. «Сейчас большие квартиры по три комнаты и больше достаточно сложно продаются. Если брать в сравнение с теми же однокомнатными, двухкомнатными или студиями, спрос на большое жилье гораздо меньший», — поясняет Кравцов. Продажа больших квартир осложняется также из-за условий ипотечного кредитования. Высокая стоимость таких объектов часто не позволяет воспользоваться некоторыми льготными программами ипотеки, а при стандартных условиях кредитования покупателей ожидают повышенные процентные ставки и ежемесячные платежи. «В нашем регионе льготная ипотека [по программе господдержки] до шести миллионов. И сверху нужно иметь еще и первоначальный взнос», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры в ХМАО подорожали больше всего. Тогда речь шла о вторичной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья за год выросла на 13%.