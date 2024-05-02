02 мая 2024

Риелтор назвал квартиры, которые сложнее всего продать в ХМАО

Риелтор Кравцов: в ХМАО сложнее всего продаются трехкомнатные квартиры
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему недвижимость. Курган, ипотека, вторичное жилье, дом, многоквартирный дом, квартиры, вторжилье
Сложнее всего в ХМАО продаются трехкомнатные квартиры и жилье большей площади Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе наибольшие трудности с продажей испытывают владельцы трехкомнатных квартир и жилья большей площади, сообщил агентству URA.RU сургутский риелтор Денис Кравцов. По его словам, спрос на такие объекты значительно ниже, чем на более компактное жилье.

«Сейчас большие квартиры по три комнаты и больше достаточно сложно продаются. Если брать в сравнение с теми же однокомнатными, двухкомнатными или студиями, спрос на большое жилье гораздо меньший», — поясняет Кравцов.

Продажа больших квартир осложняется также из-за условий ипотечного кредитования. Высокая стоимость таких объектов часто не позволяет воспользоваться некоторыми льготными программами ипотеки, а при стандартных условиях кредитования покупателей ожидают повышенные процентные ставки и ежемесячные платежи. «В нашем регионе льготная ипотека [по программе господдержки] до шести миллионов. И сверху нужно иметь еще и первоначальный взнос», — добавляет риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры в ХМАО подорожали больше всего. Тогда речь шла о вторичной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья за год выросла на 13%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе наибольшие трудности с продажей испытывают владельцы трехкомнатных квартир и жилья большей площади, сообщил агентству URA.RU сургутский риелтор Денис Кравцов. По его словам, спрос на такие объекты значительно ниже, чем на более компактное жилье. «Сейчас большие квартиры по три комнаты и больше достаточно сложно продаются. Если брать в сравнение с теми же однокомнатными, двухкомнатными или студиями, спрос на большое жилье гораздо меньший», — поясняет Кравцов. Продажа больших квартир осложняется также из-за условий ипотечного кредитования. Высокая стоимость таких объектов часто не позволяет воспользоваться некоторыми льготными программами ипотеки, а при стандартных условиях кредитования покупателей ожидают повышенные процентные ставки и ежемесячные платежи. «В нашем регионе льготная ипотека [по программе господдержки] до шести миллионов. И сверху нужно иметь еще и первоначальный взнос», — добавляет риелтор. Ранее URA.RU рассказывало, какие квартиры в ХМАО подорожали больше всего. Тогда речь шла о вторичной недвижимости. Средняя стоимость квадратного метра такого жилья за год выросла на 13%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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